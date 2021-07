Las piscinas de Zaragoza registran 153.808 usos en junio, un 12,4% menos que en 2019

No ha acompañado demasiado el tiempo. Ni mucho menos las restricciones sanitarias. Las piscinas municipales de Zaragoza registraron en junio un 44,5% menos de usos que en 2019 (en el año de la covid no abrieron hasta julio). Es una fuerte disminución, pero se explica por dos motivos fundamentales: el aforo máximo fue en todo momento del 50% y la temporada se inició once días más tarde que en aquel ejercicio. De hecho, si se analizan solo los 19 días restantes, la caída no es tan acusada. Alcanzaría de media el 12,4%.

Por eso, desde el Ayuntamiento recalcan que «no se podrán obtener datos concluyentes hasta final de agosto». La concejal delegada de Deportes, Cristina García, explicó ayer que, pese a algunos días de mucho calor, «las temperaturas no han acompañado» y auguró que este fin de semana, cuando el mercurio podría alcanzar los 40 grados, la afluencia será mayor. Además, recordó que el aforo sigue estando reducido –desde el 2 de julio al 75%– y algunos fines de semana se llega a rozar el completo. De hecho, los domingos son los días de más ocupación, mientras que los jueves ocurre lo contrario.

En total, se registraron 153.808 usos en los 19 días de apertura de junio, frente a los 175.598 que hubo en el mismo periodo de 2019. Y la gran novedad de este verano, el CDM Gran Vía, que se volvió a abrir tras dos años de reforma, aglutinó 7.870. Mientras, las piscinas del pabellón de La Granja, como es habitual, fueron las que contaron con un mayor número de bañistas: 15.700. Sin embargo, son precisamente las que han experimentado, en comparación, una reducción más acusada, del 34,3%, ya que hace dos años fueron aproximadamente 23.917.

Junto a estas, registran caídas similares el Palacio de Deportes y los centros Salduba, en el parque Grande, y Ciudad Jardín, así como el de Torrero. Y en el otro extremo están los barrios rurales donde, si solo se tienen en cuenta los 19 días en los que abrieron tanto el mes pasado como en 2019, el número de usuarios incluso aumenta. Casetas y Garrapinillos acumulan un crecimiento del 14,5% y del 14,1%, respectivamente.

Piden contratar a 30 empleados

Ayer, entre 20 y 25 trabajadores de los centros deportivos se concentraron a las puertas del CDM Actur contra la, aseguran, «insostenible situación» en materia de personal. Fuentes sindicales explicaron que hay un déficit de 30 empleados, lo que se traduce en «un peor servicio y de peor calidad» y que incluso pone en riesgo la apertura de las instalaciones ante una baja o cualquier imprevisto.

«Es un problema para la ciudad», enfatizaron las mismas fuentes, que apuntaron que «no se descarta ninguna acción». Aunque por ahora «no se contempla», está abierta la opción de llevar a cabo paros o huelgas en el futuro si no se atienden sus reivindicaciones.