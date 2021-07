David Mallor: "La barra puede suponer hasta un 40% de la caja"

"No llevamos ni una semana con la barra operativa y ya nos la quitan. No tiene sentido que se hagan conciertos, festivales y a mí me veten un sitio que puede suponer tener 10 personas más en el local". David Mallor, uno de los propietarios de La Tasca de Pablo, en el Tubo de Zaragoza, se lamentaba así de una vuelta atrás que "como siempre genera una gran incertidumbre" y "obliga a hacer cambios de un día para otro".

Para un negocio como este, con cinco toneles para dos personas a modo terraza (la limitación la marcan las estrechas calles del casco), y cinco mesas interiores para dos comensales "la barra puede suponer hasta un 40% de la caja". "Se ha notado este fin de semana. Entre el nuevo horario hasta la 1.00 y la barra ha habido más ambiente y esto es fundamental para un negocio pequeño del Tubo en el que hay mucha rotación de gente", comenta con un punto de amargura ante el cambio de escenario para el cercano fin de semana.

"Entiendo que hay un repunte de casos, pero la hostelería acaba llevándose la peor parte sin ser los culpables de nada. Acabo de venir en tren desde Barcelona e iba lleno e igual ocurre en cualquier autobús de Zaragoza en una hora más o menos punta", indicó. Desde diciembre llevan abiertos "adaptándonos a los continuos cambios de normativa" e intentando "sobrevivir para hacer frente a los gastos". Mallor no cree que estas restricciones vayan a frenar el alza de contagios y solo espera que en un plazo de no más de dos o tres semanas se vuelva al nivel de alerta sanitaria 1 "para no echar a perder todo el verano".