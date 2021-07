Varios alcaldes de las  Cinco Villas piden que Liso sustituya a Francés en la DPZ y reprueban a Celma

Alcaldes populares de las Cinco Villas quieren dejar constancia de su malestar con Ramón Celma, el presidente provincial. Están preparando una carta que remitirán al PP de Zaragoza, al autonómico y al nacional, para exigir que se cumpla el acuerdo que se firmó en 2019 para que el diputado del PP en Ejea, Daniel Liso, sustituya en la Diputación de Zaragoza al alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés, que se niega a dejar el escaño. Exigen, además, que los dirigente del PP de Zaragoza les traten con "respeto y consideración" y que se cumpla el código ético.

La decisión de Francés de negarse a ceder su escaño, tal y como se firmó, sigue levantando ampollas en Cinco Villas, una comarca compleja, que tradicionalmente ha sido uno de los principales feudos socialistas de la Comunidad. Más de una veintena de alcaldes respalda a Daniel Liso, que aseguró que en 2019 disponía de los avales necesarios para ser elegido diputado provincial y que renunció en favor de Francés, porque así se lo pidió el partido.

También desató un profundo malestar entre ellos la expulsión "arbitraria e injusta" del alcalde de Luesia, Jaime Lacosta, por vacunarse contra la covid antes de tiempo en la residencia de mayores y siguiendo las instrucciones del centro de salud de Ejea.

Medio año asegura Liso que lleva sin hablar con Ramón Celma, que acompañó el viernes pasado al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en una visita a Francés en Tauste.

Los alcaldes que apoyan a Liso esperan que no se desprecie su petición de que se ejecute el relevo y que se respete el acuerdo. No descartan, incluso, dejar el partido si se decide no hacerlo.

Aunque de inicio Francés quiso seguir en el cargo para defender la postura de Tauste sobre la A-127, Liso recuerda que ya no es necesario. Con la carta, una iniciativa que asegura que no ha capitaneado, pretenden denunciar ante el PP de Aragón y el nacional la "falta de consideración" que el partido, a nivel provincial, muestra hacia la zona.