Suben los contagios entre los jóvenes: las dos caras del colectivo más señalado

Las cifras no mienten. Son ahora el colectivo protagonista de los contagios de coronavirus. Y están siendo objeto de muchas críticas. Sobre ellos recaen casi todas las recomendaciones y los llamamientos a la «prudencia» ante una pandemia que todavía no ha acabado. Pero los jóvenes quieren sacudirse el estigma. Aseguran que irresponsables los hay «de todas las edades», aunque reconocen que con la llegada de las vacaciones y la confianza de ver avanzar la campaña de vacunación hay quien se ha «desatado» más de la cuenta. Sin embargo, la mayoría no cree que el carné de identidad tenga algo que ver.

Ayer, quienes estaban a primera hora de la tarde en el centro de Zaragoza tenían más o menos la misma teoría, excepto por algunos matices. Sobre todo, pedían no pagar justos por pecadores. Eran conscientes de que se están produciendo comportamientos inadecuados, pero defendían que no es la norma general. «Hay gente que se está pasando. Hemos visto historias de Instagram de grupos en Salou que estaban en discotecas y sin mascarillas», contaron Marta y Bea, dos amigas de 17 y 18 años. Pero, en el otro lado de la balanza, ponían un ejemplo de primera mano. «Nosotras no hemos ido», aclaraban.

Otros achacaban el aumento de los contagios a estar todavía a la espera de la vacunación. «Todo el mundo está haciendo lo mismo que los jóvenes pero nosotros aún no estamos vacunados y por eso se nos echa la culpa», opinó Jorge, de 20 años, que consideró que se tendría que priorizar este grupo de edad por ser el que tiene «más vida social».

Sea como fuere, más de la mitad de los positivos tienen entre 14 y 24 años, por lo que está claro que hay que tener «más cuidado». Así lo reconocía Ainhoa, de 23, que no obstante aseguraba «entender» que muchos, especialmente los adolescentes, «lo han pasado muy mal» durante estos ya dieciséis meses sin apenas ocio.

No para todos ha sido así, porque las redes sociales también han sido el mejor testigo de numerosos incumplimientos. Sobre todo, en lo que tiene que ver con superar en sus reuniones el número máximo permitido, en las fiestas sin distancia o en la ausencia absoluta de mascarilla. Y ahora estos actos están teniendo sus repercusiones.