El verano vacía las tiendas de Zaragoza en el primer domingo de rebajas y con aforos al 75%

El intenso calor no anima a salir. O, al menos, no más allá de una piscina o una terraza resguardada a la sombra. Zaragoza ha vivido un primer domingo de rebajas algo descafeinado que se ha visto empañado por las elevadas temperaturas y el comienzo, para algunos, de las vacaciones de verano. Los vendedores han abierto las puertas de sus establecimientos en una jornada "muy tranquila", especialmente para el pequeño comercio, y que se ha animado algo más a última hora de la tarde, cuando el sol parecía que comenzaba a dar tregua. También en las grandes superficies se ha registrado una situación similar, aunque el aire acondicionado animaba a pasear con más calma entre prendas de ropa, artículos tecnológicos, maquillaje, complementos y demás productos.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo durante el resto de la semana, sobre todo el sábado, cuando algunas de las tiendas más populares del centro de la ciudad o de La Torre Outlet y Puerto Venecia se llenaron a rebosar. Siempre, claro, siguiendo las medidas de seguridad dictadas por el Gobierno de Aragón para frenar los contagios de coronavirus que, precisamente, desde el viernes son ya menos restrictivas. Han sido los primeros días con aforo ya al 75%, algo que permitió reducir el sábado las largas colas que se suelen formar en la entrada de algunos establecimientos. Este domingo, excepto limitadas excepciones, esa estampa no llegó a verse.

"Hoy está siendo un día muy tranquilo, el tráfico de clientes es muy bajo", ha resumido Marta Vargas, de Purificación García, en la calle de Jerónimo Zurita. No ha sido la misma tónica que el resto de la semana porque, a su juicio, para un domingo muchos "no priorizan este tipo de ocio", sino que optan por ir a "la piscina, el pueblo o de comida". Sin embargo, sí que consideraba que la campaña de rebajas está teniendo "una buena acogida, con una afluencia relativamente alta". De forma similar se ha expresado Pilar Murillo, de Javier Simorra, que ha asegurado que "esta zona está totalmente parada".

En los centros comerciales

Las razón principal a la que han aludido en unos y otros establecimientos era el calor. Por eso ha habido quien, como Jezabel del Campo, ha optado por acudir a un centro comercial a pasar una mañana de compras. En este caso, Puerto Venecia. "Hay poca gente para ser domingo, pero está bien. Se respetan las distancias y está todo muy controlado, no me crea inseguridad", ha explicado tras salir de una conocida tienda de moda con una pequeña bolsa. Reconocía que un punto a favor es que se estaba "muy fresquito", aunque ha considerado que los descuentos no son "gran cosa". Solo unos dos o tres euros menos, según ha dicho. También Arturo Castellano, que ha acudido junto a su pareja y su hija a dar una vuelta por las tiendas, ha observado la baja afluencia. "Esperaba más. Nosotros vivimos en Parque Venecia y venimos siempre a comprar aquí y hay más o menos la misma gente que un sábado normal", ha añadido.

En La Torre Outlet también ha habido espacio más que de sobra para comparar los precios de cada producto sin prisas ni agobios. Aunque la afluencia ha aumentado por la tarde, apenas han llegado a formarse filas ni en la puerta de la tienda de Adidas, normalmente la estrella del centro comercial. No obstante, los empleados reconocían que no era lo más habitual.

"Estos días la tienda está muy animada, no se está notando que la gente se haya ido de vacaciones", ha resumido Alejandro Palacín, uno de los trabajadores del establecimiento, que ha opinado que quizá la baja afluencia se debía a que algunas personas podían "no haberse enterado" de que las tiendas iban a estar abiertas. "Las rebajas están siendo un éxito, ayer (por el sábado) fue una pasada, la tienda estaba muy llena", ha explicado.

Un 16% más de comercios

En esta campaña estival de rebajas, el número de comercios adheridos en toda la Comunidad se ha incrementado un 16% respecto al verano pasado. Además, como atestiguaban varios vendedores, en la mayoría de las tiendas se adelantó el inicio de los descuentos a los últimos días del mes de junio. El Gobierno de Aragón ha dado a conocer este domingo estos datos, obtenidos tras inspeccionar un total de 579 establecimientos.

Pese a que lo tradicional, como han recordado desde el Ejecutivo autonómico, era que los carteles y escaparates con los precios reducidos comenzaran a verse a partir del 1 de julio, los establecimientos pueden elegir libremente el periodo de duración de la campaña, y muchos han optado por adelantarse a esta fecha. En concreto, 387 comercios de los visitados, el 66,8%, anunciaban ya sus rebajas en junio, mientras que el año pasado eran el 50,7%.

Y en cuanto a la situación sanitaria, el director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, ha insistido en la prudencia. "Debemos seguir actuando con precaución como consumidores, guardando la distancia y llevando la mascarilla de forma obligatoria en interiores, así como intentar hacer las compras en días y horarios de menor afluencia", ha indicado.