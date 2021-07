Los robos con “alcantarillazo” en los bares de Zaragoza, una práctica que recupera el ritmo prepandemia

La pasada semana, un negocio situado en el barrio de Valdefierro volvió a sufrir el robo con rotura de las lunas de su negocio. Es el caso de La Tasquilla de Ramona y Vicente, un bar restaurante situado en la calle Federico Ozanam de este barrio. Afortunadamente, ya han podido volver a abrir y recuperar la normalidad. Hace dos semanas corrió la misma suerte otro establecimiento en Parque Goya.

En la primera ocasión, sucedida el pasado diciembre, los asaltantes se llevaron casi 6.000 euros, entre efectivo y lotería de Navidad. Para entrar, reventaron la luna del negocio, valorada en 1.800 euros. Vicente Rodríguez, propietario, explica que esta última vez también han roto el cristal y se han llevado “la caja registradora, con 40 euros de cambio”. Desafortunadamente, cuenta que “la alarma de seguridad contratada no saltó”, y que todavía no han recibido respuesta por parte de la empresa”. “La última vez sí saltó, pero no reventó el bote de gas de pimienta para disuadir”, añade. Expone que lo que le gustaría solicitar, “en nombre de los trabajadores de hostelería” es más presencia de Policía Local y Nacional. “Que pasen más por la noche, que para eso pagamos a nuestros policías”, pide.

Rodríguez explica que la denuncia que realizaron en el anterior robo “no ha llegado a nada”, y que no pudieron recuperar nada de lo perdido. Esta vez todavía no ha denunciado. “Pienso que para qué voy a meter la denuncia si no van a encontrar nada. Mañana salen y vuelven a hacerlo, ese es el problema”, comenta. Recuerda que el sector de la hostelería ya está pasando por un mal momento y que “solo faltan estas cosas”.

No han aumentado este tipo de robos

Desde el cuerpo de Policía Nacional afirman que hay “más robos desde que no hay toque de queda”, pero no más que antes del estado de alarma. “Antes había muchos menos, porque ya eras sospechoso solo por estar en la calle y no se arriesgaban”, comentan. Explican que los índices son muy parecidos a los años anteriores.

El robo en comercios con la rotura de las lunas, que ellos llaman “alcantarillazo”, ya que suelen romper los vidrios usando una alcantarilla, tampoco son novedad. “Ha habido varios grupos, que en un mes podían cometer 10 o 12 robos”, por lo que una vez detenidos “se les imputaban un montón de delitos”. Relatan que “suele ser gente muy joven, todos de entre 18 y 20 años”, aunque en ocasiones también hay menores de edad. Añade que no usan una técnica “depurada”, ya que, por ejemplo, las máquinas tragaperras “las revientan, no las abren”. Suelen ir en grupo, para que pueda quedar uno vigilando mientras los otros acceden al interior.

Desde Policía Nacional recuerdan que las alarmas de seguridad no están conectadas directamente con la policía. “Las alarmas no suenan aquí”, confirman, explicando que hay “un proceso que tarda un tiempo”, hasta que ellos reciben la llamada. “Primero llaman a los dueños del negocio, luego a la comisaría, pero eso tarda un rato”, cuentan. Para cuando la policía llega, normalmente los ladrones se han ido. Por eso, reivindican la figura del “policía de balcón”, sobre todo en los meses de verano cuando se suelen dejar las ventanas abiertas. Consideran que llamar al 091 es un servicio de “hoy por ti, mañana por mí”, y aseguran que ante cualquier sospecha es mejor llamar, aunque luego resulte una falsa alarma.

Las cámaras, una ayuda

El modus operandi de estos grupos suele incluir acudir al local días previos al robo, “para ver cómo es”, comentan. “Muchas veces entran y al ver que hay cámaras no se la juegan, porque se les puede identificar”. Rememoran que hace poco se detuvo a un joven por que se reconoció las zapatillas que llevaba en el momento del delito.

Para que las imágenes de las cámaras puedan servir como prueba, es importante que exista “una buena cadena de custodia, que no se compartan ni se filtren a terceros”, para evitar cualquier duda de manipulación. Los detenidos normalmente se dan porque los propios policías los reconocen en las imágenes.

Finalmente, recuerdan la importancia de denunciar para que quede constancia. “Si roban 15 bares esta noche, y solo denuncian dos, no se tomarán medidas. Si todos denuncian, las comisarias pondrán más dispositivos de vigilancia”, alegan. Además, subrayan la importancia de denunciar para que se pueda perseguir el delito.