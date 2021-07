El presidente del Campo de Cariñena es reprobado por el consejo comarcal y se queda en minoría

El pleno de la comarca Campo de Cariñena reprobó este viernes a su presidente, José Luis Ansón, cinco meses después de que seis consejeros socialistas solicitaran el pleno extraordinario para censurar su gestión y la cruzada judicial del que fuera su compañero de filas. En una sesión extraordinaria, once consejeros, entre ellos los seis peticionarios, más dos de CHA, uno del PP, uno de Cs y otro del PAR, sacaron adelante la moción, que contó con el voto negativo de Ansón, de tres ediles socialistas y otros tantos del PP. Fue el primer punto del orden del día, cuyo debate impidió Ansón a pesar de constar en la resolución.

En el segundo de los asuntos, la petición para que Ansón renunciase a continuar con las acciones penales derivadas de las denuncias interpuestas por él, dejó los mismos bloques, con la salvedad de que los portavoces sí pudieron intervenir. "En 2019 se gastaron 59 euros para gastos jurídicos, en 2020, 25.500 y sin ninguna necesidad", remarcó Miguel Jaime (CHA).

"Nos vendió el humo de que había que judicializar, pero hasta el momento no hemos visto nada ni hemos recibido información", señaló Miguel Cebrián (Cs), hasta que Ansón dio por finalizada la intervención. Desde el PAR, Julián Felipe, le criticó por utilizar "parte de los recursos escasos en judicializar diferencias".

Juan José Redondo (PSOE) lamentó que la sesión no se hubiera podido celebrar antes, y apuntó que si Ansón tuviera dignidad "hubiera presentado un escrito con su dimisión". "Parece que sus denuncias están cayendo en saco roto", deslizó. "Sabe más que yo", contestó el presidente, que recordó el deber de los cargos públicos de denunciar posibles delitos. "No lo hago por despecho, me hace duelo y me da pena la situación", zanjó.

En esta situación, Ansón, al que el PSOE certificó en mayo la baja del partido, queda en minoría. Sin embargo, la anunciada moción de censura no se podrá presentar hasta que se haga constar al pleno su expulsión y su paso al grupo no adscrito. Entre el público estuvieron varias madres que mostraron su descontento por la falta de información en el cambio de empresa gestora de los campamentos infantiles de verano.