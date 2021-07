Los vecinos de Valdefierro piden que se modifique el vallado de una obra

Los vecinos del barrio zaragozano de Valdefierro llevan meses conviviendo con unas vallas que cercan un solar donde se va a construir un supermercado bonÀrea, unas obras que comenzaron en enero tras el derribo del antiguo edificio. El vallado de este solar, situado en el cruce de las calles Francisca Millán Serrano y Francisco Ozanam, inhabilita el uso de una de las aceras y parte de la calzada. Para intentar reducir las molestias, se han colocado unas nuevas señales de tráfico, además de que se ha pintado un paso de cebra provisional.

Juliana Algaba, presidenta de la Asociación Aldebarán, comenta que ya ha recibido numerosas quejas. “Los vecinos están protestando porque el cruce es muy malo, llaman a la asociación muchísimo, preguntando qué pasa”, anota. Cuenta que en enero se derruyó el antiguo edificio del solar en el que se emplazará el supermercado y se colocaron las vallas, aunque después de eso “no se ha hecho nada más”.

Las quejas no son por la construcción del supermercado, ya que como explica Algaba “las obras son molestas, pero nos aguantamos porque va a venir muy bien al barrio, va a ser un comercio de barrio más. A mí es una tienda que me gusta”. Añade que están especialmente contentos porque será “una opción para la gente mayor que no puede desplazarse a supermercados más lejanos”, y así podrán realizar su compra “entre bonÀrea y los comercios pequeños”.

Considera que una solución a este problema sería colocar las vallas para “rodear el solar que han derruido, pero de forma que no impida la circulación”. “Que las pongan junto al solar y más altas, y ya empezarán las obras cuando las tengan que empezar”, añade. Además, explica que el nuevo paso de peatones está también interrumpido por las cercas. “Nos gustaría que nos dieran una contestación, aunque nos dijeran que tenemos que esperarnos hasta Navidad”, pide la presidenta de la asociación vecinal.

Algaba llevó esta cuestión a la Junta de Distrito, donde dice que le informaron de que el vallado estaba pagado hasta el mes de agosto. “Pero es que no tenemos acera, y los cruces son muy malos en esa calle”, razona.

Por otra parte, Eduardo Picazo, portavoz de la Asociación de Vecinos Las Estrellas, comenta que “tampoco es una cosa extrema”, pero como “está en una vía de entrada al barrio, entonces para entrar a la plaza hay que hacer un poco de maniobra forzada”. Aun así, piensa que “todo lo que sea aligerar la obra, es bueno”.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que la obra “está en plazo y es correcta”, por lo que la licencia y los permisos para realizarla siguen vigentes. Recuerdan además que, “una vez concedida la licencia, se puede comenzar la construcción cuando el propietario estime”.