Un grupo de motoristas rinden homenaje al joven muerto en accidente en Zaragoza

Un grupo de motoristas se han reunido este viernes por la mañana en el cementerio de Torrero de Zaragoza para dar su último adiós al joven Rafael S., de 20 años, que este jueves perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido en el Cuarto Cinturón (Z-40) al chocar su moto por alcance con un turismo cuando se dirigía a su trabajo. Los concentrados han hecho rugir sus motocicletas durante un par de minutos en homenaje al fallecido antes de celebrarse el funeral.

Tal y como ha indicado Luis Rahona, sus amigos han hecho un llamamiento a través de las redes para participar en dicho homenaje. "He perdido al hermano que nunca he tenido. La semana pasada tenía previsto irme a dormir a su casa, pero al final no quedamos. Siempre tenía una sonrisa en la cara. Tenía el mundo en la palma de su mano. Todo le iba bien. Hace seis meses empezó a entrenar halterofilia y la semana pasada quedó campeón en Aragón", ha resaltado este joven, amigo de Rafael S. desde la infancia. "Desde que teníamos un año. Hemos ido al colegio juntos", ha añadido.

Un grupo de motoristas rinde homenaje en Torrero, esta mañana, al motorista fallecido ayer en accidente en Zaragoza

La muerte del joven -el quinto motorista que pierde la vida en un mes- ha causado una gran conmoción en el Club Amistad de Zaragoza, donde jugaba al fútbol y del que su abuelo fue presidente.

Según explicó el jueves la Guardia Civil, el siniestro se produjo después de que la víctima se incorporara a la circunvalación desde la glorieta de la carretera de Castellón (A-68). La violencia de la colisión del motorista con el turismo causó su fallecimiento inmediato.