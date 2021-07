Francés dice que no cederá su escaño en la DPZ a Liso hasta ver qué ocurre con la A-127

No habrá relevo en el escaño del PP por el partido judicial de Ejea en la Diputación de Zaragoza. El alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés, incumplirá el pacto que firmó con el concejal ejeano Daniel Liso, y no le cederá su asiento hasta que se defina el trazado de la futura autovía que unirá Gallur y la capital de las Cinco Villas, la ARA-A2. "Dije que el 1 de julio presentaría mi dimisión en la DPZ, pero me obliga a aplazarlo la situación del proyecto de la autovía. El término de Tauste es el más afectado y hay muchas cuestiones que resolver", argumenta Francés. Asegura, además, que los taustanos, sus siete concejales "y hasta los del PSOE" le han pedido que continúe en el cargo de diputado provincial para intentar cambiar el desdoblamiento de la A-127 que tanto les perjudica. La promesa que el consejero de Vertebración, José Luis Soro, hizo a la Plataforma de Afectados hace un par de semanas no le sirve.

No entiende Daniel Liso el giro radical de Francés, que a inicios de mes aseguraba que presentaría la renuncia antes del 1 de julio. Recuerda el ejeano que en 2019 fue "extremadamente generoso" y, a pesar de que tenía los avales suficientes para ser diputado provincial por el partido judicial de Ejea, renunció cuando el alcalde de Tauste amenazó al partido con dimitir si quedaba fuera de la institución provincial.

Pese a que aún le queda "un ápice de esperanza" de que se pueda consumar el relevo, recuerda que sigue teniendo el apoyo de los alcaldes y hace hincapié en que "los pactos están para cumplirlos, sobre todo en política".

Este será el segundo aplazamiento del pacto que firmaron Francés y Liso tras las elecciones de mayo de 2019, cuando Javier Campoy presidía el PP de Zaragoza. Ramón Celma, que le sustituyó en el cargo, sigue sin pronunciarse al respecto. "No hay declaraciones sobre ese tema", zanjaron desde el PP provincial. Aunque fue a este relevo en la presidencia al que se acogió Francés de inicio para no ceder el testigo el pasado 31 de mayo.

Liso, al que despidieron como asesor jurídico en la Diputación cuando Campoy fue relevado, lleva seis meses sin hablar con Celma. "La última vez que le vi fue el 7 de enero. Nos saludamos por la calle", indicó. Nada nuevo desde entonces, a pesar de que lidera la oposición de la cuarta ciudad de la provincia y es el secretario general de NN. GG. Zaragoza. Ni siquiera le cogió el teléfono, dice, cuando intentó interceder por el alcalde de Luesia, al que vacunaron antes de tiempo.

No tiene previsto Liso ir a los tribunales para hacer valer un documento que firmó "anteponiendo los intereses del partido a los míos". "No voy a poner en un brete al partido al que pertenezco desde los 16 años y en el que he invertido muchas horas". El relevo queda a expensas de la ARA-A2, en la que el PP de Tauste y el de Ejea tienen objetivos contrapuestos. "Ellos votaron a favor del proyecto y nosotros hemos pedido que lo retiren", dice Francés, que explica que negarse al relevo es una decisión "meditada". Seguirá en la Diputación por "las peticiones de sus ciudadanos", y sin "afán de protagonismo" pues no se considera un "político apegado al cargo". Pese al lío en las Cinco Villas Celma sigue sin decir ni una palabra.