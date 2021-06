Heroicidad en una tarde de piscina

"Igual no llegó a un minuto, pero fue eterno". Así vivió María Asunción Castán el salvamento al niño de 9 años que estuvo a punto de ahogarse en las municipales de Torrero el pasado domingo. Como ella, otros bañistas, no pudieron evitar las lágrimas al ser conscientes de lo que sucedía.

Eran las 19.00 cuando el pesar de una mujer en el borde de uno de los vasos dio paso al silencio. "Nos callamos todos. Unos miraban al cielo, otros lloraban, los padres se llevaban a los hijos para que no vieran lo que estaba pasando…", contaron los bañistas que lo vivieron y que todavía se echaban las manos a los brazos porque se les ponían los pelos de punta. "Los gritos desgarradores no se me iban de la cabeza por la noche", confesaba María Sánchez. Ella fue una de las usuarias que llamó a servicios de emergencias, aunque ya estaban alerta. "Un señor se percató, lo sacó del agua y la socorrista fue directa a reanimarlo", relataba este lunes Joana Gracia, vecina de Torrero. Con la RCP, el niño recuperó la consciencia y empezó a vomitar. El silencio se rompió con un aplauso. "Es que todos nos pusimos en el lugar de esos padres", reconocía Michel Martín, habitual de estas piscinas que definió el momento como "humanidad".

María Sánchez, bañista de las piscinas municipales de Torrero que presenció lo ocurrido. TONI GALAN

Más información Salvan la vida a un niño de 9 años con síntomas de ahogamiento en la piscina municipal de Torrero

Una ambulancia de los Bomberos de Zaragoza llegó a los pocos minutos. "Un cuarto de hora antes habíamos estado en un servicio enfrente, en la misma calle de Oviedo, y habíamos dejado la ambulancia junto al soportal de las piscinas. Cuando íbamos de vuelta por el Camino de las Torres nos entró la llamada", reconstruye Javier Pérez, médico de la asistencia de los bomberos que atendió al pequeño, de Alicante. Tras una valoración inicial –le hicieron varias pruebas- lo trasladaron al Hospital Infantil, donde no tuvo que ser ingresado en la UCI.

El protocolo preparado para emergencias en las piscinas se activó con éxito: "El personal de la piscina actuó muy organizado, con diligencia", aseguró Pérez. "Chapó por todos los que intervinieron, el primero el señor", decían este lunes en el césped.

Cristina García, concejala delegada de Deportes en el Ayuntamiento de Zaragoza, también aplaudió la labor de todos los implicados, y resaltó la figura de los socorristas: "Siempre es encomiable, pero en época pandemia se convierte en mucho más relevante porque, además de velar por la seguridad de los usuarios, controlan los aforos de los vasos". Esta "doble tarea" hizo que el año pasado se reforzara el área de socorrismo y seguridad.

Estos profesionales reclaman más vigilancia a los menores. "Hay casos que los niños acceden con adultos y después se despreocupan", criticó Javier Sanz, coordinador de socorristas de las piscinas de verano del Ayuntamiento, que también valoró el trabajo de sus compañeras. Este "susto" ya tiene su moraleja. "No te metas solo", le indicaba una madre a su hijo en las mismas instalaciones.

Más información Fallece un hombre ahogado en la playa de Poniente de Benidorm

Un protocolo totalmente coordinado

En las piscinas municipales está diseñado un protocolo al que recurrir en casos de emergencia. "Se activan tres equipos: el de primeros auxilios -los socorristas-, de alerta y evacuación -que lo forman el personal de taquillas que da aviso y de mantenimiento que guían a la ambulancia hasta el interior- y, por último el equipo de primera intervención -los funcionarios municipales-", explica Fernando Gimeno, oficial polivalente del C.M.D. de Torrero.

En caso de que haya que activar el dispositivo, todos los trabajadores están conectados por 'walkie-talkie'. Cada año, antes del inicio de la temporada, en las piscinas municipales se realiza un simulacro que, incluso, cuenta con la participación de los Bomberos.