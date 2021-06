Convocado un pleno sobre el déficit de 2020 para que la DGA autorice un crédito de 19 millones a Zaragoza

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza debatirá este miércoles sobre las fórmulas para enjugar el remanente negativo de tesorería del pasado ejercicio, que rondaba los 10,3 millones de euros. Una de las soluciones que se aplicará será la de utilizar el 50% de los ahorros de los patronatos municipales, cifra que asciende a 1,6 millones de euros, lo que permitirá reducir ese déficit hasta los 8,7 millones.

Respecto al resto, PP-Cs irá aplicando medidas de corrección, como analizar la evolución de los ingresos, retener gastos o aprobar en 2021 un presupuesto con superávit, tal y como recordaron los técnicos municipales el pasado mes de marzo, aunque el expediente no especifica cuál es la vía por la que se va a optar.

Al margen de esta cuestión, el pleno es una cuestión formal requerida por la DGA de cara al proceso de autorización del préstamo de 19 millones para financiar inversiones, tal y como explicó la concejal de Hacienda, María Navarro. Este permiso, obligado por la ley dado que el Consistorio tiene un volumen de deuda superior al 75% de sus ingresos corrientes, empieza a acumular un notable retraso, pese a que se solicitó en marzo tras la aprobación del presupuesto municipal.

En un principio, el gobierno PP-Cs no estaba dispuesto a pasar por pleno una decisión concreta, pero finalmente la exigencia de la DGA ha permitido que se convoque la sesión. No obstante, el acuerdo no explicita cómo se van a compensar los 8,7 millones que faltan, por lo que está por ver que este pleno sea suficiente para que la DGA autorice el préstamo. Entre las inversiones previstas por el Ayuntamiento con cargo a este crédito figuran la escuela infantil de Parque Venecia, que contaba con 1,7 millones; la rehabilitación de las naves de Giesa en Las Fuentes (780.000 euros); el plan de regeneración de barrios (1 millón de euros); o los proyectos de cooperación al desarrollo (1,4 millones)

No en vano, el pasado 22 de junio la concejal de Hacienda asumió que es “imposible” ejecutar todo el volumen inversor vinculado al crédito este año 2021 simplemente porque no había tiempo. María Navarro ya avisó, en cualquier caso, que el Ayuntamiento solo dispondría de la cuantía del crédito que finalmente se fuera a ejecutar.

Respecto al remanente, los patronatos van a aportar cuantías similares a la resolución del problema (desde los 267.305 euros del Imefez hasta los 361.447 del organismo de Educación y Bibliotecas). La decisión municipal limitará las opciones de estos entes municipales de asumir nuevos gastos en 2021 con cargo a sus remanentes de 2020.