Zaragoza se suma a la defensa de los derechos LGTBI en el Día del Orgullo

La capital aragonesa se ha sumado a la defensa de los derechos del colectivo LGTBI con motivo del Día del Orgullo este 28 de junio. El balcón principal del Ayuntamiento luce desde esta mañana la pancarta ‘Zaragoza es diversidad’ y las principales fuentes de la ciudad se iluminarán con los colores del arcoíris.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, acompañado por la concejal de Mujer, Igualdad y Juventud, María Antoñanzas, y representantes de los grupos municipales, han participado en la colocación de la pancarta en el balcón principal del salón de plenos. Azcón, quien ha agradecido la participación de los grupos municipales, ha indicado que con esta pancarta la corporación expresa la “libertad” y el “apoyo” a los colectivos LGTBI y trans, aunque este año se haga “de una forma distinta”, después de que el Ayuntamiento de Zaragoza haya recurrido una sentencia judicial que todavía no es firme.

“El Ayuntamiento decidió recurrir una sentencia judical que indicaba que la pancarta era una bandera. Yo creo que es evidente que una pancarta no es una bandera y, por eso, hemos decidido recurrir la sentencia y volver a poner una pancarta”, ha puntualizado. En este sentido, el alcalde ha defendido las banderas oficiales del Ayuntamiento, pero también que en los balcones de la casa consistorial se pueda reivindicar cuestiones que la “inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los zaragozanos, defienden, como es la libertad de los colectivos LGTBI y trans”. “Y por eso, hemos decidido recurrir la sentencia y poner una pancarta, que no es lo mismo que poner una bandera”, ha resaltado.

Por otro lado, ante las agresiones sufridas por este colectivo en otras ciudades españolas, Azcón ha lanzado un mensaje de apoyo, al tiempo que, con “firmeza absoluta”, ha apuntado que este tipo de violencia “no cabe en la sociedad”. “Nuestra solidaridad, aliento y apoyo a todas las personas que sufren agresiones dentro del colectivo”, ha comentado.

Por su parte, la concejal María Antoñanzas ha destacado la importancia de gestos como la colocación de la pancarta en el día del Orgullo, que “son los que reclaman los ciudadanos/as”. Porque Zaragoza es “una ciudad comprometida, amigable y abierta, y, además, porque detrás de ellos hay muchas personas luchando por unos derechos que todos deberíamos tener”, ha manifestado.

Por ello, ha concluido, la pancarta ‘Zaragoza es diversidad’ y los colores arcoíris presiden el el balcón del Ayuntamiento, porque “es el balcón de todos los zaragozanos y zaragozanas que se tienen que sentir integrados”.

Jornada de prevención de la LGTBfobia

Para conmemorar esta fecha, el Servicio de Igualdad y Mujer organizó el pasado 25 de junio una jornada de prevención de la LGTBfobia, centrada en las familias y la educación como principales motores para la transformación social y la erradicación de la discriminación.

La primera mesa redonda, ‘Las familias ante la LGTBIfobia’, fue coordinada por la psicóloga Susana Blanco e incluyó testimonios de familias, así como la intervención de integrantes de distintos colectivos, como la Asociación de familias de niños intersexuales, Chrysallis o Asociación de Familias Transaliadas (Euforia).

A continuación, tuvo lugar la mesa redonda ‘Educando en diversidad. Buenas prácticas educativas en la atención a la diversidad de género y afectivo sexual’, donde se expusieron materiales y recursos pedagógicos. Intervino la profesora de Servicios a la Comunidad, Arantza Palain y la psicóloga del Colegio de Psicología en Aragón, Lucía González.