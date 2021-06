Un juez obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a retirar la pancarta LGTBIQ colocada el día del Orgullo

El Ayuntamiento de Zaragoza ha retirado esta tarde la pancarta en reconocimiento del colectivo LGTBIQ que había colocado a primera hora de este lunes en el balcón de su sede en la plaza del Pilar por orden judicial. El motivo es un recurso de la asociación Abogados Cristianos presentado esta mañana, en el que se solicitaba la citada medida, que tendrá un carácter cautelarísimo.

Tras conocer la decisión, el gobierno municipal ha dicho que no comparte la decisión judicial pero que "la respeta y acata". Ha anunciado además que ya ha puesto a los servicios jurídicos municipales a trabajar en un escrito de alegaciones para poder volver a instalar la pancarta lo antes posible.

El auto, dictado este mediodía por el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, se remite a la sentencia dictada el pasado mes de mayo, que el Ayuntamiento ha recurrido en la que se dice que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos”. Recuerda que esta exigencia legal se debe tener en cuenta incluso cuando no sustituyan a las oficiales.

Aunque este año no se coloca una bandera, sino una pancarta con el texto “Zaragoza es Diversidad” con los colores del colectivo LGTB y trans, el juez sostiene que el hecho de añadir un texto a una determinada “bandera”, no hace que deje de ser una “bandera” para convertirse en una mera “pancarta”. En el auto el juzgador utiliza la calificación de “bandera-pancarta”. Dice que por ejemplo la bandera de Aragón no deja de ser una bandera porque se le coloque un escudo.

Representantes del Consistorio zaragozano posan tras la pancarta en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, este lunes por la mañana Daniel Marcos

Este requerimiento que se formula en el auto no impide que se puedan colocar textos siempre y cuando estos no se incluyan en las banderas no oficiales. Aunque el pasado año denegó a la “Asociación de Abogados Cristianos” la adopción de una medida cautelarísima similar, explica el magistrado en su auto que este año ha tenido “muy en cuenta” que, una vez dictada sentencia sobre el fondo del asunto “existe una notoria apariencia de buen derecho de que no es procedente la colocación de banderas no oficiales”. Ahora, y tras decretar la medida cautelarísima, abre un plazo de tres días para que el Ayuntamiento de Zaragoza haga sus alegaciones y poder así analizar finalmente la cuestión de la medida cautelar.