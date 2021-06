Cuidado con el protector solar del año anterior

“Tenemos 300 días de sol y siempre hemos dicho que la piel tiene memoria, por lo que el sol va dejando una huella imborrable”. Esas palabras son de Virginia Barrau, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Para protegerse del sol, Barrau y el resto de profesionales aconsejan no solo aplicarse crema, sino también hacer uso de gafas de sol y de sombrero.

En la presentación de la campaña ‘Sol sin riesgo', en el CDM Perico Fernández de la capital aragonesa, también han participado representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Cristina García, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. Allí se ha hecho hincapié en el uso y en las formas. "La reaplicación de la crema cada dos horas es importante, así como la cantidad. Si no nos damos lo suficiente es como si no nos tomáramos la dosis que nos receta el médico, por lo tanto no nos va a prevenir del cáncer de piel”, ha añadido la vocal. No obstante, esa no ha sido la única recomendación:

“Es inconcebible que el protector nos dure de un año para otro y seguimos detectando que la gente rebaña el fondo de los botes. Esto está muy mal porque de un año a otro pierde la eficacia. Es como si nos vamos de vacaciones con un coche que no ha pasado la ITV, es un riesgo para nuestra salud”, ha ejemplificado Barrau.

La escena de estar embadurnarse de crema todo el cuerpo hasta estar totalmente cubierto de blanco ha pasado a la historia. “La textura es una auténtica revolución, ya no tenemos esos 50+ que no se absorbían, y tampoco pican los ojos”, ha apostillado la farmacéutica.

NOTICIAS RELACIONADAS El coronavirus retrasa el diagnóstico de cáncer de piel en Aragón

Se estima que la incidencia de complicaciones a causa de la exposición al sol está aumentando, tanto que se calcula que hay unos 1.100 casos de metástasis sin diagnosticar en este tiempo de pandemia. Desde el Colegio de Farmacéuticos se aconseja realizar autoexploraciones en cara, cuero cabelludo y en las distintas partes del cuerpo en busca de cualquier tipo de lunar o mancha. Asimetría, bordes, color, dimensión y evolución son las cinco reglas que dermatólogos y farmacéuticos recomiendan vigilar en los lunares todo el año, pero más en estas fechas en las que se está más expuesto al sol. Si algo llama la atención, hay que dirigirse al médico.

“Estamos detectando desde la farmacia que muchos casos sospechosos los tenemos que mandar al dermatólogo. Y es gente joven que practica deporte al aire libre”, ha puntualizado Barrau. Por esta razón en la campaña de concienciación participan deportistas aragoneses como el alpinista Carlos Pauner, el futbolista Ander Herrera o la jinete Adriana Pina, subcampeona aragonesa de saltos de obstáculos de 2019. "Muchas zonas están expuestas al sol durante el deporte, ya que lo realizamos al aire libre, y es muy importante el uso de crema solar", ha explicado esta joven monta cuatro horas diarias, dos cada uno de sus caballos.