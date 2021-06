Condenados por una puñalada y un botellazo a la salida de un bar de Zaragoza

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza sentó ayer en el banquillo a seis jóvenes, cinco varones y una mujer, por la violenta refriega que se produjo sobre las seis de la madrugada del 10 de noviembre de 2018 a las puertas de la discoteca Chocolat, ubicada en la calle de María Lostal de la capital aragonesa. Todo comenzó cuando Andoni C. se acercó a un grupo de personas preguntando por su cazadora, que al parecer había desaparecido. Tras un cruce de reproches, los allí presentes pasaron de las palabras a las manos. Y aunque hubo un intercambio generalizado de golpes, fueron dos los jóvenes que resultaron peor parados. Por un lado, el chico que no encontraba su chaqueta, al que Robert Fernando U. le dio una puñalada en la espalda. Por otro, una chica a la que Iván Aitor C. –amigo del apuñalado– lanzó un botellazo al rostro, haciéndole saltar un diente.

Las seis personas implicadas en la bronca estaban acusadas por delitos de lesiones. Sin embargo, un acuerdo entre la Fiscalía y el resto de partes –representadas, entre otros letrados, por José Cabrejas, Cristina Gracia, Juan José Serra y Javier López– hizo que se retiraran los cargos contra cuatro de los investigados. De hecho, al final serán solo los autores de las lesiones más graves los penados.

El Ministerio Público solicitaba inicialmente dos años de prisión para Robert Fernando U., pero al reconocer los hechos la pena se vio reducida a la mitad. En cuanto al joven que lanzó el botellazo a la chica, se enfrentaba a tres años de cárcel, puesto que ya arrastraba una condena anterior por lesiones. En cualquier caso, la confesión de la autoría también le permitió reducir ahora el castigo a un año y medio de prisión. Ambos tendrán que indemnizar también a las víctimas.