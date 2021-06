De la Cueva, tras su detención antes de un concierto: "Ha sido una pesadilla"

Manuel de la Cueva, el líder del grupo de música Delacueva detenido este domingo en Madrid momentos antes de su debut en la capital de España acusado de estafa, afirma que este episodio “ha sido una pesadilla” provocada, según relata, porque le suplantaron la identidad para cometer ese supuesto delito.

En una entrevista, el vocalista de esta joven banda zaragozana lamenta que a causa de esta situación tuvo que cancelar su concierto al mediodía en el Palacio de la Prensa de Madrid y tampoco pudo acudir por la tarde a la gala de los Premios de la Música Aragonesa a recoger el galardón al mejor grupo, ya que pasó la noche en los calabozos y hasta el lunes por la mañana no fue liberado.

“Estuve todo el día en el calabozo de Leganitos y a última hora de la tarde me llevaron en un furgón esposado con otros detenidos. Pensaba que me llevaban a los juzgados, pero no, me llevaron al calabozo de Moratalaz, a pasar la noche en una celda con otros tres tíos durmiendo en una colchoneta en el suelo. Fue todo muy surrealista”, cuenta De la Cueva sobre la experiencia.

Fue por la mañana, antes de la prueba de sonido, cuando se personaron dos agentes policiales en el apartamento donde se alojaba el grupo. Allí anunciaron al cantante que se lo llevaban detenido porque tenían una orden de captura a su nombre.

“Me fui y ya en la comisaría vieron por qué era la orden de detención, por haber desobedecido la citación del juez, porque yo estaba denunciado por un supuesto delito de estafa. A mí esa citación no me ha llegado en ningún momento, claro. Si no, hubiera ido a declarar”, subraya De la Cueva.

Sobre este caso, asegura haber sido víctima de una suplantación de identidad, de manera que usaron su nombre y su DNI para cometer una supuesta estafa en Valladolid, y no comprende cómo no pudo llegarle la citación judicial.

El lunes ya pudo declarar en los juzgados, momento en el que se comprobó que solo eran correctos su DNI y su nombre en los datos del caso: “El correo no era mío, el número de teléfono también era falso, la cuenta bancaria tampoco era mía… es un caso de suplantación de identidad”, reitera.

“He testificado ante una jueza en Madrid y ahora tiene que ir a Valladolid, que es de donde sale todo”, explica, a la vez que se muestra “tranquilísimo” ante esta situación.

“La noche y el día los he pasado tranquilo porque sabía que no iba conmigo, pero bueno, el mal trago me lo he llevado igual”, lamenta el vocalista de esta joven banda. Un grupo que tuvo un pico de popularidad recientemente después de que lo recomendara en una entrevista el coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien además es tío del guitarrista, Pedro Simón.

“Se canceló, evidentemente, la presentación del disco en Madrid, que nos hacía muchísima ilusión. Además, teníamos invitados guais, que me apetecía mucho que vinieran. Y la entrega de premios, pues lo mismo. Al final, este cúmulo de desafortunadas coincidencias me ha impedido recoger el premio al mejor grupo, que no es una cosa que te ocurra todos los días”, lamenta sobre lo vivido.

Sobre este mal trago, De la Cueva considera el peor momento el que vivió en los calabozos, cuando se acordó de sus padres: “Yo estaba bien, pero claro, sin haber podido hablar con ellos, pensando en que mis padres estarían pasando una noche pensando en cómo estoy, dónde estoy, con quién estoy… ese fue el momento más duro”, subraya.

El grupo todavía no ha podido concretar nuevas fechas para su concierto de presentación en Madrid, pero el cantante se muestra convencido de que lo harán: “Evidentemente en Madrid miraremos qué fecha, pero vamos a volver”, asevera.

De momento, a Delacueva les espera este jueves el escenario del Palacio de Congresos de Huesca. “A ver si no pasa nada, si no hay ningún contratiempo y podemos tocar”, bromea el vocalista después de su episodio en la capital del país.