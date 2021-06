Adiós a la Chocolatería Valor de la plaza Sas

Hace más de tres meses, tras anunciar el supuesto cierre temporal de la cafetería ubicada en la plaza de Sas de Zaragoza, la fachada del establecimiento amanecía cubierta de papeles de colores con mensajes de ánimo y solidaridad para el equipo de la mítica chocolatería que durante 14 años ha endulzado los paladares de cientos de zaragozanos y turistas que se perdían por el centro de la ciudad. Por aquel entonces, Fermín Moreno, su gerente; decidía echar la persiana “durante unas semanas” y esperar a que pasase la tormenta. Sin embargo, la realidad y las deudas acumuladas durante estos meses han obligado al empresario a cerrar el establecimiento de manera definitiva.

Todavía incrédulo, Fermín posa bajo los huecos de los característicos letreros ovalados de Valor. “Apenas estábamos saliendo de la crisis que arrastrábamos de 2008. La verdad es que 2019 fue un gran año y el 20 apuntaba a ser excepcional. Quién podría haber imaginado nada de esto… no me lo creo todavía”, lamenta el zaragozano de 55 años. En su opinión, la pandemia no ha hecho más que “acabar con quienes todavía no habíamos logrado recuperarnos del todo de la crisis económica anterior”.

El cierre supone muchas cosas, sobre todo para sus once trabajadores, algunos de ellos, cuenta, llevaban con él desde la apertura en el año 2007. “El inicio fue un sueño y un salto al vacío. Yo soy maestro de Primaria y trabajaba en la ONCE transcribiendo textos al braille, pero siempre había querido tener un negocio propio y hacer algo distinto. Salir de la rutina”, admite.

Fue, tras una visita a la fábrica de Chocolates Valor de Villajoyosa, cuando la idea comenzó a tomar forma en su cabeza. “Me informé sobre las franquicias y me gustó la idea. Me apoyaban en todo, tenían mucha experiencia en el sector y es una marca muy consolidada. Así que me lancé a la piscina y no me arrepiento de nada. Han sido 14 años maravillosos que me han dado muchísimas alegrías y a pesar de todo no me arrepiento de absolutamente nada”, reconoce el hostelero.

Entre otras, destaca la sorpresa que algún desconocido le dio al poner en marcha la iniciativa ‘Una nota, una sonrisa: deja aquí tu mensaje solidario’ en la fachada de su establecimiento tras el cierre, el cual se produjo el 2 de marzo de 2021. Había mariposas de colores y un montón de mensajes de apoyo de gente anónima. Al lado del letrero, el cual animaba a participar a la ciudadanía, colgaban varios bolígrafos y una cinta adhesiva de color amarillo sobre la cual, quienes pasaban por la puerta, podían dejar su mensaje de ánimo al equipo: “¡Os esperamos!”, “¡Todo va a salir bien!”, “¡Fuerza y ánimo!” o “No hay dulzura sin ti”, entre otros.

En busca del autor de la iniciativa

“Fue una sorpresa tremenda. Yo estaba fuera de Zaragoza y comenzaron a llegarme mensajes de clientes, vecinos y amigos”, rememora. Un chute de energía que los acompañó en uno de los momentos más difíciles de la crisis sanitaria, por lo que admite que le encantaría dar con la persona que puso en marcha esta preciosa iniciativa: “A día de hoy no sabemos quién tuvo la idea, pero nos encantaría ponerle cara”.

En cuanto al cierre, asegura que el suyo no es más que un caso más de los cientos que ha protagonizado la hostelería en Aragón en el último año y recuerda que ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia. “La decisión del cierre no fue sencilla. Son muchas cosas las que dejamos atrás y la hostelería ha estado muy sola durante la pandemia. Creo que se podrían haber hecho las cosas mejor”, opina.

