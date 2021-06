Los efectos de la tormenta de granizo del viernes aún se sienten en Grisén

Las fuertes lluvias del pasado viernes por la tarde dejaron incomunicados durante más de siete horas a los vecinos de Grisén, que denuncian en un escrito enviado a este medio una situación que se ha vuelto recurrente en caso de tormentas.

"El paso que une parte del municipio con el otro, y que es la principal vía de entrada a la localidad -dividida por las vías del tren- siempre se inunda cuando hay tormentas y cae abundante agua en poco tiempo. El gran problema que tenemos es ese, porque lleva más o menos tiempo despejar la carretera para que pasen otra vez los coches. El sábado por la mañana se consiguió, pero gracias a que estuvieron toda la noche los Bomberos voluntarios trabajando en ello", apuntan desde el consistorio de la localidad, en la que el pasado viernes cayeron más de 75 litros por metro cuadrado, acompañados de granizo y fuertes rachas de viento de unos 120 kilómetros por hora.

En el municipio de Grisén se produjo una fuerte tormenta con viento huracanado de “120 km/h.”, granizo y unos 75 l/m2. de agua afectando a viviendas, cultivos, infraestructuras municipales (caída de farolas, calles anegadas) y el paso que une parte del municipio, pues éste está dividido por las líneas del ferrocarril y siendo este paso la entrada principal y única quedando una parte incomunicada.

Los vecinos lamentan que cada vez que hay tormenta parte del municipio se queda incomunicado al inundarse este paso que discurre por debajo de las vías del tren. "En esta ocasión fueron más de siete horas lo que duró la afección, pero si hay que entrar con ambulancias o se produce alguna emergencia no podemos hacer nada. Existen caminos alternativos, pero no son fiables para la realización de estos servicios", advierten las mismas fuentes, al recordar un incidente ferroviario que tuvo lugar esa misma tarde, cuando un tren de pasajeros se averió a su paso por la localidad y estuvo parado con más de 150 personas a la altura de la estación.

"Algunos decidieron llamar a sus familias para que vinieran a buscarlos, otros esperaron a que pusieran otro tren, pero los que decidieron marchar se encontraron que cuando llegaron sus familiares no podían pasar al otro lado, porque el paso estaba completamente inundado. Con el camión de los Bomberos voluntarios de Grisén pasaron a algunos cuando bajó un poco el nivel del agua. A otros los ayudamos los vecinos a saltar el muro, con el consiguiente riesgo de caída que hay. Gracias a que no pasó nada grave, pero si llega a ser un accidente de tren o de coche, o hay que sacar a algún enfermo o anciano de la residencia, no sé que hubiera ocurrido. No hubiera habido forma de sacarlos de ahí con nuestros medios", indica Mercedes Lechón, secretaria del Ayuntamiento de Grisén, que plantea como solución a este problema la posibilidad de dotar a la localidad de un paso elevado para que en caso de tormentas no se vean los vecinos afectados por la inundación de la carretera principal que da acceso al municipio.

"También hemos solicitado a las instituciones si se podría pedir aguna ayuda para poder sufragar los gastos que este Ayuntamiento va a tener, pero sobre todo urge solucionar el problema que nos ocasionan las lluvias en este paso bajo las vías del tren, para que un día no tengamos que lamentar alguna desgracia personal", concluyen desde el consistorio.