Requisitos para la ayuda en el pago del alquiler de la vivienda a jóvenes de Zaragoza

Hay datos muy llamativos acerca de la emancipación de los jóvenes españoles. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 18,5% de las personas de entre 16 y 29 años en España estaban emancipadas en 2019, el valor más bajo desde 2002. En el primer semestre de 2020, último periodo computado, este dato ha bajado aún más, para situarse en el 17,3%, aunque obviamente estos datos están determinados por la situación excepcional en el plano sociosanitario. El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza tiene un consolidado programa de Emancipación Joven que incluye ayudas al alquiler de vivienda; está concebido para apoyar a quienes deciden emanciparse antes de los 30 años. Este año, el plazo de solicitudes para recibirlas se abrió el pasado 1 de junio y se extiende hasta el próximo 5 de noviembre.

Requisitos para aspirar a la ayuda al alquiler para jóvenes en Zaragoza

Se trata de una ayuda individual, dotada en el presupuesto municipal con 739.000 euros. Podrán ser beneficiarias de la ayuda las personas que cumplan los siguientes requisitos al presentar la solicitud:

Tener entre 18 y 30 años (ambos incluidos).

entre (ambos incluidos). Ser titular del contrato de alquiler del piso para el que se solicita la subvención.

de alquiler del piso para el que se solicita la subvención. Disponer de 5 recibos de alquiler pagados correspondientes al año 2021 en el momento de presentar la solicitud .

correspondientes al año 2021 en el momento de presentar la solicitud . No poseer vivienda en propiedad en el municipio de Zaragoza.

en el municipio de Zaragoza. Estar empadronado en la vivienda objeto de la subvención. Además tendrá que estar empadronada en el término municipal de Zaragoza con una antigüedad de al menos 6 meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud.

objeto de la subvención. Además tendrá que estar empadronada en el término municipal de Zaragoza con una antigüedad de al menos 6 meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud. Disponer de una fuente de ingresos cuyo importe bruto mensual no sea inferior a 451,92 euros (0,8 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM) ni superior a 1.412,25 euros al mes (2,5 veces el IPREM)

(0,8 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM) ni superior a 1.412,25 euros al mes (2,5 veces el IPREM) Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Zaragoza, Seguridad Social, Agencia Tributaria y Gobierno de Aragón.

Otros requisitos ineludibles para optar a la ayuda

Hay más aspectos que deben cumplirse. El coste del alquiler de la vivienda no podrá superar los 600 euros al mes. Si es un piso compartido entre dos personas, la aportación de cada una no puede superar los 300 euros al mes. Se entenderá por piso compartido aquél en cuyo contrato de alquiler figure más de un titular como parte arrendataria. No podrán pedir la subvención del Ayuntamiento de Zaragoza aquellas personas que ya la hayan obtenido en alguno de los tres años anteriores a la nueva solicitud. Tampoco se puede tener vinculación familiar con la persona arrendadora, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. La vivienda alquilada deberá estar situada en cualquier distrito municipal de la ciudad de Zaragoza, incluidos los barrios rurales.

Documentación necesaria para presentarse a la ayuda del alquiler

La ayuda se tramita de manera presencial en las oficinas de registro municipal de la plaza del Pilar y Seminario, o bien en una junta municipal o vecinal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30. Hay que aportar los siguientes documentos.

Instancia de solicitud según modelo oficial y documento de Consentimiento Informado para recabar datos. Ambas son descargables en la web zaragoza.es, en el apartado de Ayuda a la Emancipación Joven en Zaragoza: Alquiler de Vivienda.

Fotocopia del DNI o NIE.

Documentación relativa a la fuente de ingresos . Para trabajadores por cuenta ajena hace falta la última nómina disponible, la del último mes o el anterior. Si se está en ERTE, puedes aportar lo que cobras de ERTE o la nómina anterior a esta situación, si ésta te resulta más favorable. Para los trabajadores por cuenta propia es necesaria la declaración de IRPF de 2020 o declaración responsable de ingresos, sin perjuicio de la posterior comprobación por parte del Ayuntamiento. También se pueden aportar las declaraciones trimestrales más recientes u otra documentación que demuestre los rendimientos netos actuales. La oficina de Vivienda Joven valorará la opción más favorable.

. Para trabajadores por cuenta ajena hace falta la última nómina disponible, la del último mes o el anterior. Si se está en ERTE, puedes aportar lo que cobras de ERTE o la nómina anterior a esta situación, si ésta te resulta más favorable. Para los trabajadores por cuenta propia es necesaria la declaración de IRPF de 2020 o declaración responsable de ingresos, sin perjuicio de la posterior comprobación por parte del Ayuntamiento. También se pueden aportar las declaraciones trimestrales más recientes u otra documentación que demuestre los rendimientos netos actuales. La oficina de Vivienda Joven valorará la opción más favorable. Si ya se percibe una prestación: documento de concesión de la prestación o certificado del pagador.

Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda , visado por la Unidad de Fianzas del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, incluyendo las cláusulas particulares del mismo. En caso de cambiar de domicilio durante 2021, fotocopia del nuevo contrato de arrendamiento visado.

, visado por la Unidad de Fianzas del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, incluyendo las cláusulas particulares del mismo. En caso de cambiar de domicilio durante 2021, fotocopia del nuevo contrato de arrendamiento visado. Cinco recibos de alquiler correspondientes al año actual, 2021, pagados con anterioridad a la fecha de la solicitud.

