Una rata se pasea por el Hospital Miguel Servet de Zaragoza

Una rata de considerable tamaño se coló el pasado lunes por la tarde en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza para sorpresa del personal sanitario que estaba trabajando en el turno de tarde.

El roedor, según se aprecia en el vídeo publicado por HERALDO.es, salió del ascensor en la tercera planta y, al cruzarse con varios trabajadores, echó a correr disparado hasta quedarse sin escapatoria en la zona de consultas y despachos de Salud Mental, donde termina la grabación.

Fuentes hospitalarias precisan que, afortunadamente, en ese momento la estancia por la que deambulaba el animal estaba prácticamente vacía y "sin gente", al ocurrir estos hechos el pasado lunes por la tarde.

Una vez reportada la presencia del animal, se desplazó hasta el lugar personal especializado de la empresa de desratización que tiene contratada el hospital Miguel Servet para el control de este tipo de plagas. Debido a la proximidad del centro hospitalario al río Huerva, a su paso por la capital aragonesa, no es "infrecuente" ver a este tipo de roedores deambulando por sus alrededores.

Una vez en el hospital, los técnicos que acudieron al aviso capturaron y sacrificaron rápidamente al roedor, y posteriormente desinfectaron todas las instalaciones "a los pocos minutos" de acabar con ella, según han señalado las mismas fuentes del Servet.

¿Plaga de ratas en la ciudad?



El veterinario Javier Lucientes, catedrático de parasitología de la Facultad de Veterinaria, advierte de que aunque pueda sorprenderle a muchos la presencia de este tipo de roedores, en realidad no es "extraño" encontrarlos en esta y otras zonas de la ciudad. "En el Huerva hay muchas, y en el canal, donde están los patos, algunas son como conejos de grandes. Son relativamente frecuentes dentro de la ciudad y aunque en este caso no deja de ser algo anecdótico, tampoco me extraña que pase", comenta este veterinario, tras reconocer que él mismo sorprendió el otro día a un roedor de este tipo deambulando por su laboratorio de la Facultad de Veterinaria. "Muchas veces, y más ahora con la covid, dejamos las ventanas y todo abierto durante la noche para garantizar la ventilación, y algunos de estos animales si no encuentran suficiente comida fuera no es extraño que se puedan meter dentro de las casas o en cualquier lado, porque se desplazan también mucho por el alcantarillado de las ciudades", explica Lucientes.

Por su parte, fuentes municipales descartan en estos momentos hablar de "plaga" en los alrededores de este centro hospitalario e insisten en que el Instituto Municipal de Salud Pública está haciendo "sistemáticamente" tratamientos contra las plagas en toda la ciudad.

"En los alrededores del hospital no consta ninguna llamada ni ninguna alerta específica sobre presencia de ratas", recalcan desde el Ayuntamiento, que sí informa por el contrario de otros puntos "reincidentes" que se tratan de manera constante, como el canal, o el tramo de los antiguos Viveros Sopesens, en el Huerva.