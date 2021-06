Trece días en huelga de hambre con el objetivo de parar las oposiciones

Ya han pasado trece días desde que una interina del Ayuntamiento de Zaragoza comenzó una huelga de hambre. Igual que están haciendo en otras ciudades del país, Raquel de la Riva decidió emprender su propia lucha contra el "abuso de temporalidad" en el sector. Hoy ya se cumplen dos semanas desde que tomó esa drástica decisión y asegura que, pese a que le está resultando "duro" y está físicamente "cansada", se encuentra "animada" por el apoyo y la colaboración que está recibiendo y porque está logrando hacer visible la lucha de los interinos para el resto de la población. "Pienso que vamos a conseguir algo, lo que me da fuerzas para seguir adelante", incide.

Cada tarde, tras concluir su jornada laboral, se concentra en la plaza del Pilar junto a otros compañeros. Su meta es que el gobierno PP-Cs cumpla con lo aprobado en dos mociones, en sendos plenos celebrados en marzo y mayo, y que paralice los procesos selectivos que afectan a plazas ocupadas por interinos con más de tres años de antigüedad. "Mientras no veamos que eso se cumple, mediante un decreto que todavía no ha salido, no me queda más remedio, nos abocan a esto –cuenta De la Riva–. Yo me daría por satisfecha con que tuviéramos esa instrucción, creo que dejaríamos la huelga".

También quieren que se lleve a cabo un análisis de la situación laboral de cada uno de los trabajadores de Ayuntamiento, que determine quiénes superan los tres años al frente del mismo tiempo, y que se cumpla con la normativa europea.