La población de la provincia de Zaragoza sube un 15% en 20 años con Cuarte como el municipio que más crece

La población de la provincia de Zaragoza no deja de crecer. El número de habitantes en sus distintas localidades y pueblos se ha incrementado un 14,7% en los últimos 20 años, al pasar de 848.006 en el 2000 a los 972.528 que se contabilizaron a 1 de enero de 2020. Pero no en todos los municipios ha ocurrido lo mismo. Si se tienen en cuenta las cabeceras comarcales, Utebo es, con un 75,6%, la que ha experimentado el crecimiento más notable, seguida a considerable distancia por La Almunia de Doña Godina (44,7%), Caspe (29,7%) y Alagón (27,3%). Sin embargo, otras como Illueca y Daroca no han corrido la misma suerte y han acabado perdiendo residentes. Tienen un 14,7% y un 14% menos que veinte años atrás.

Mientras que Utebo ha pasado de 10.710 habitantes a 18.822, Illueca, duramente afectada por la crisis del calzado, ha bajado de 3.295 a 2.809. Son dos muestras de un fenómeno que afecta a toda la provincia: la pérdida de empadronados se está produciendo en las zonas más deprimidas, que además tienen la población más envejecida, mientras que las localidades jóvenes y cercanas a la ciudad están creciendo. En el caso de Zaragoza capital, ha pasado en este tiempo de 604.631 residentes a 681.87, un 12,7% más.

La dispar evolución también se refleja en la densidad poblacional. Según el estudio de indicadores básicos de Ebrópolis en colaboración con la DPZ, la de Utebo supera en 700 habitantes por kilómetro cuadrado a la siguiente. Es de 1.062 hab/km², frente a la media provincial de 56. Además, se sitúan por encima Alagón, La Almunia y Calatayud. En el otro extremo está Belchite, que con 5,6 hab/km² tiene el valor más bajo.

Sin embargo, los casos más drásticos se hallan fuera de las cabeceras comarcales. En cuanto a crecimiento poblacional, Cuarte de Huerva se lleva la palma. En dos décadas su número de habitantes se ha multiplicado por seis, de 1.847 en el año 2000 a 13.450. También destacan María de Huerva, con un 432%, La Muela (336%) y La Puebla de Alfindén (233%). Mientras, en cuanto a los municipios del entorno de Zaragoza, el que más ha decrecido (un 46%) es Pleitas, que también presenta la mayor tasa de población envejecida: 17 de sus 33 habitantes, un 53%, tienen 65 años o más. De hecho, la edad media se sitúa en 62, mientras que la de Cuarte está en 34.

En este parámetro, la media se sitúa en el 21% y las cabeceras que superan este valor son Belchite y Daroca, con porcentajes cercanos al 30%. Por contra, Utebo y la Almunia de Doña Godina son las más jóvenes, solo un 12% y un 15% de sus habitantes, respectivamente, supera los 64 años.

Alta demanda agrícola

El estudio también analiza, entre otras cuestiones, el número de personas de origen extranjero que reside en los distintos municipios. En este caso, son pocas las capitales de comarca que tienen un porcentaje por debajo de la media, situada en 11,4%. A la cabeza se encuentra La Almunia, con casi un 30% de habitantes procedentes de otros países, mientras que Caspe y Cariñena rondan el 25%. Por contra, Quinto de Ebro tiene el valor más bajo, con poco más del 4%.

Pero el pueblo que destaca por encima de todos es Ricla, en la comarca de Valdejalón, que con un 38% casi cuadruplica la media. Según apuntan desde Ebrópolis, los porcentajes altos de extranjeros se asocian a la elevada demanda de mano de obra en el sector agrícola. Precisamente, este análisis arroja conclusiones en el ámbito socioeconómico y, entre los municipios analizados, la agricultura es la ocupación del 70% de los residentes en Ricla. Plasencia de Jalón (62%), Perdiguera (50%), Pradilla de Ebro (48%) o Salillas de Jalón (46%) también tienen una alta presencia de este sector.

Asimismo, otros son eminentemente industriales, sobre todo Figueruelas, con un 91% de las afiliaciones, pero también Cabañas de Ebro, con un 73%, o Muel, Zuera y El Burgo de Ebro, que sobrepasan el 60%. En el sector servicios, son pocos los municipios con porcentajes bajos. En cuanto a la renta neta media los municipios con valores más altos, que superan los 13.000 euros, son Jaulín, Mozota, Villamayor de Gállego y Villanueva de Gállego. Por debajo de los 9.000 están Longares, Calatorao, Urrea de Jalón y Ricla.