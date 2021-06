Lola Ranera: "El alcalde Azcón se siente más a gusto haciendo oposición"

¿La ciudad está mejor que hace dos años?

Zaragoza está igual. El alcalde no tiene modelo de ciudad y no ha puesto en marcha proyectos ambiciosos. Nos encontramos unos proyectos de política efímera.

¿A qué se refiere?

Se presenta un proyecto que se llama Zaragoza Florece. Rudi era la alcaldesa de las macetas y Azcón se va a convertir en el alcalde de las flores. A mí poner bonita Zaragoza me parece muy bien, pero esas flores se marchitarán. Mientras, los parques no mejoran en Las Fuentes, en Delicias, en San José, en La Jota…

¿Cómo valora la gestión de la pandemia del gobierno PP-Cs?

Los ayuntamientos no tuvieron ni que gestionar la policía local, que pasó al mando único, y el alcalde envió a los 5.000 funcionarios a casa. Y se deberían haber dado ayudas al comercio, a la hostelería y la cultura. No puedo entender que no dijera que no daría ayudas hasta que no le llegara dinero de otras administraciones, cuando dejó perder 70 millones por hacer la guerra a Pedro Sánchez. Hay ayuntamientos que han sido muy sensibles y este no.

¿No ha hecho nada?

Ha puesto hidrogel en el transporte, ha pintado flechas, ha cerrado los equipamientos, ha puesto en marcha un acuerdo por el futuro de Zaragoza en el que no ha habido rendición de cuentas y ha sido prestamista de los ciudadanos, y menos mal que se aprobó una moción del PSOE porque si no ahora el Ayuntamiento estaría embargando. En pandemia el alcalde solo me llamó una vez y fue para proponerme que fuera a repartir lanzones a los hospitales. Es una frivolidad. Le interesa solo la foto y la política espectáculo.

El PSOE ha abierto la vía judicial, con cuestiones como las ayudas a la concertada. ¿Endurece su labor de oposición?

En pandemia la prioridad es salvar a las personas. Pero lo que no vamos a dejar pasar son las ilegalidades. Con las ayudas a los niños vulnerables ha habido una flagrante discriminación y la próxima semana acudiremos a los juzgados, porque el Ayuntamiento tendrá que ayudar a todos los niños vulnerables, sean de la pública o de la concertada.

Solicita un nuevo Plan General.

Es prioritario. Es un plan que se aprobó en 2001 y que llevaba cuatro o cinco años trabajándose. Eso quiere decir que hablamos de un PGOU del siglo pasado y que no recoge la actualidad de la ciudad. Este plan está obsoleto.

Pero plantea una recalificación de suelo privado para viviendas en la orla este, en Las Fuentes.

No hemos hablado de una recalificación, sino de la regeneración de los barrios. No tiene que ser el proyecto para la orla que se sacó hace tiempo [el PSOE propuso en 2011 hasta 2.700 nuevas viviendas]. La ciudad debe crecer de manera equilibrada. O nos dedicamos a trabajar de cara a los barrios o los tendremos con muchas penurias.

¿Sigue siendo necesaria una línea este-oeste de transporte?

Es más imprescindible ahora que nunca. Hemos desaprovechado esa gran oportunidad de los fondos europeos para poner en marcha la línea este-oeste. Proponemos un eje que cumpla los estándares de energía limpia, que garantice la unión de los barrios y los regenere. La llamaremos como haya que llamarla.

¿Está descartando el tranvía?

Podría ser un tranvía o podría no ser. No es eso lo que me preocupa. La clave es impulsar una línea de alta capacidad, accesible y con plataforma independiente.

¿Sigue siendo necesario construir un campo de fútbol?

La pandemia ha puesto todo un poco patas arriba. Antes de la covid decía que era una asignatura pendiente y que estábamos dispuestos a escuchar propuestas. Ahora estamos en una pandemia. Aunque es verdad que estamos en un momento de vacunas y empezamos a ver la salida, no sé si en la actualidad la prioridad para los ciudadanos es un campo de fútbol.

Azcón dice que el líder de la oposición es el concejal de ZEC Alberto Cubero, no usted. ¿Qué piensa cuando lo dice?

Es un alcalde que se siente más a gusto haciendo oposición. Y dónde se ha movido como pez en el agua es en la puerta del Congreso, buscando su rédito político, utilizando a la ciudad y siendo rehén del partidismo del PP para atacar a Pedro Sánchez.

El alcalde se ha quejado mucho de la falta de apoyo económico de otras administraciones.

¿Y para qué quiere el dinero? Si nos vamos al último presupuesto, hay un agujero de 10,3 millones y planteó un plan fiscal para 30.000 comercios al que han accedido 3.500. Eso se llama mala gestión. Luego coges los presupuestos de este año y tiene 35 millones del Gobierno de España, de la Comunidad Autónoma y de la Unión Europea, más las transferencias.

Cs suma mayoría con el PSOE. ¿Ve posible un cambio de socios a estas alturas?

El PSOE es un partido de gobierno y 10 más 6 son 16. El PSOE siempre está abierto a gobernar.

Vox parece que tensa la cuerda.

Vox nunca va a dejar gobernar a la izquierda. Pero ya dije hace tiempo que no va a haber presupuestos en 2022. Igual que no va a dejar gobernar a la izquierda, intentará recoger votos de la derecha.

¿Le gustaría que Javier Lambán siguiera como secretario general y candidato a la DGA?

Creo que tiene que haber una continuidad en el PSOE y en Aragón. El mayor activo político que tenemos es Javier Lambán.

¿Le gustaría ser candidata?

Mi responsabilidad es que de aquí a dos años tengamos la mejor posición de salida. Estoy muy ilusionada trabajando. Pero quedan dos años, es mucho tiempo.