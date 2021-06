"Solo de recordar la granizada de ayer, me entran escalofríos"

Después de la tormenta, además de la calma, a las gentes del campo les suele llegar la evaluación de daños. Es el caso de Santa Cruz de Grío donde, tras la intensa tromba de ayer e incluidos los 60 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos y una intensa granizada, sus vecinos se afanaban en limpiar los rastros de semejante episodio. "Al principio solo se oía caer piedra, seca totalmente y daba mucha impresión", explicaba Olga Maya, vecina de la localidad, quien puntualizaba que "solo de recordarlo, me entran escalofríos".

En la misma calle Monares, Yolanda Esteban y José Cubero, todavía estaban – a media mañana- derritiendo la montaña de hielo que se formó en el callejón que da acceso a su corral y cuya tapia trasera acabó por reventar. "Hubo metro y medio entre agua, hierbas, hojas, barro y el granizo. No se veía ni la puerta", describe José. "Estábamos en Zaragoza, pero nos avisaron de que se había acumulado mucha agua y vinimos en cuanto pudimos", indica Yolanda.

Ambos se quejan de que "todas las aguas del pueblo van a parar a esta parte" y enseñaban con tristeza cómo había quedado esa zona de la vivienda: "Se ha llevado todo, lo ha arrastrado y no ha dejado casi nada". En el caso de Pilar Lahoz, también se vio intimidada por la fuerza de la tormenta: "Estaba medio dormida y fue un susto muy grande", reconocía bastón en mano.

En el campo, a primera hora de la mañana todavía era pronto para hacer cálculos, porque muchos no habían podido acceder a las fincas. Es el caso de José Manuel Quero, productor de Tobed con una parcela en Inogés lindante con Santa Cruz. "Esto es un desastre. Hace 15 días ya tuvimos que tirar por el agua en otra variedad, pero con esta ya…", explicaba con resignación mientras revisaba los árboles y los frutos dañados.

En su caso estaban recogiendo cereza allí ayer mismo y dio orden para ir al almacén de Tobed ante la que se avecinaba. Cuando la cuadrilla de temporeros salió ya de esas instalaciones en dirección a La Almunia por la carretera que pasa por Santa Cruz, el hielo les impidió el paso. "Tuvimos que ir con el todoterreno y dos palas para poder sacarlos. La furgoneta no podía avanzar", describe Quero.

"Esto es una ruina para nosotros y para los temporeros porque, aunque hay que quitar la cereza del árbol, se reducen los jornales", explica este productor de 62 años que calcula unas pérdidas en el 20% de su explotación. Para acceder al terreno más afectado por la piedra, Quero tiene que tirar de pericia al volante: "Los caminos los acabaron de repasar esta semana".

Para Adrián Blancas, capataz del Departamento de Carreteras del Gobierno de Aragón, también era una mañana de ajetreo. "Hay mucho trabajo, porque las escorrentías han roto desmontes y se ha llenado la calzada de barro, piedras y de maleza", detallaba después de supervisar los sumideros de las cunetas.

Daniel Yanguas es agricultor de Santa Cruz y señala que la tormenta de este jueves "es la más gorda que he visto en toda mi vida y voy a hacer 69 años". "Iba la calle por banda, no se puede explicar", indicaba. "Está todo hecho polvo, destrozado. No había visto nada igual", coincidía Pedro Manuel Marco, también de la localidad.

En su caso esto significará que "iba a contratar a cuatro personas y los acabo de dar de baja" y advertía de consecuencias futuras: "No sé si no tendremos que arrancar, porque lo árboles llevan golpes y heridas por todo, y eso no se recupera, se infecta y mata al árbol".

A este respecto, Quero también valoraba que "ya tendríamos que estar tratando los árboles y no voy a poder entrar en la finca, y para colmo la niebla, la humedad y ya veremos lo que viene esta tarde".