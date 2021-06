La huerta sin tomates: la alfalfa se apodera del viejo vergel de Zaragoza

En los huertos ahora es tiempo de ver crecer las tomateras, las cebollas, los pimientos, las judías verdes… Sin embargo, en la conocida como huerta de Las Fuentes apenas se ven ya estos productos. Este pulmón verde de Zaragoza ha sido colonizado por la alfalfa y el cereal, más rentables y menos trabajosos para los agricultores. Una plataforma que reúne a 16 asociaciones y colectivos se ha puesto el difícil reto de revertir esta situación.

La huerta de Las Fuentes es un gran arco de terreno que se abre al este de la ciudad, bordeada por el río Ebro al norte y al este, la carretera de Castellón al sur y el Tercer Cinturón y la vía del ferrocarril al oeste. En total hay alrededor de 300 hectáreas cultivables en una situación privilegiada, a apenas dos kilómetros de la plaza del Pilar. Las parcelas están bastante fragmentadas, aunque les une el verde de la alfalfa y el amarillo del cereal.

Diego Luque, de la asociación de vecinos de Las Fuentes, recuerda que hace décadas “había verduras y hortalizas de todo tipo”, que los productores vendían “a los mercados de aquí” y que los escolares “venían de visita”. “Lo que menos había era alfalfa y cebada”, rememora.

Enrique Sánchez recuerda aquellos tiempos. Desde los 14 años ha cultivado hortalizas en Las Fuentes, pero ahora, pasados los 50, se ha pasado a la alfalfa: “Cuando empecé, entre todos cargábamos todos los días dos trailers de lechuga en Torre Ramona que iban a Barcelona. Ahora la gente no tiene ganas de complicarse la vida, porque la hortaliza requiere mucho esfuerzo físico, con frío, lluvia… Y encima no sabes si la vas a vender”, reflexiona. La alfalfa y el cereal son más cómodos y tienen una venta segura.

Además, añade otro problema: “Entre los robos y los perros que te destrozaban las lechugas y las borrajas, andabas discutiendo un día sí y otro también. La gente no tiene conciencia, no respeta. Al final me he dado por vencido, he puesto alfalfa y cultivo la hortaliza en otras tierras que están más lejos”.

Diego Luque (izquierda) y Juan Valiente, de la plataforma en defensa de la huerta zaragozana. Francisco Jiménez

La Plataforma en Defensa de la Huerta de Zaragoza quiere recuperar aquella huerta de Las Fuentes, y para ello han convocado este sábado una fiesta educativa y reivindicativa en este emblemático punto de la huerta periférica de la capital aragonesa. Juan Valiente, miembro de la plataforma, cree que las administraciones deberían incentivar el consumo de estos productos. “La compra pública de alimentos para hospitales, colegios o centros de día debería primar a quienes recurran a productos locales. Es mejor eso que cultivar alfalfa para meterla en un avión hasta los Emiratos”, señala.

Además, la plataforma pide que se active la marca ‘Huerta de Zaragoza’. Cuenta con una ordenanza propia aprobada desde 2017, que se creó para que se adhirieran los productores que cultivan a menos de 20 kilómetros de la capital y para que los consumidores sepan que están comprando alimentos locales. Pero nunca se puso en marcha.

El objetivo es recuperar la huerta mediante la creación de un parque agrario, como se ha hecho en ciudades como Barcelona o Vitoria. “Podrían tener hasta una lonja para vender directamente los productos, además de distribuirlos”, señala Diego Luque. Además, podrían contar con seguridad para evitar los robos. Enrique Sánchez, desde su experiencia, cree que el proyecto es “bonito” pero “un poco utópico”. “Quien se pasa a la alfalfa es difícil que se vuelva a la hortaliza”, advierte. La alta edad media de los agricultores -casi todos superan los 50 y hasta los 60 años- y la falta de relevo generacional complican que se pueda producir un cambio de mentalidad.

De momento, este sábado la plataforma ha organizado una jornada lúdica, educativa y reivindicativa para agradecer su labor a los agricultores y para pedir apoyo a las administraciones. Entre las 11.00 y las 13.30, en el camino natural de La Alfranca, a la altura del camino Torre Montoya, se van a plantar árboles frutales en la huerta de Las Fuentes de forma simbólica, habrá talleres de semillas de variedades locales, se leerá un decálogo en favor de la huerta zaragozana y se mostrarán productos de la huerta que posteriormente se donarán al Grupo de Apoyo Vecinal San José. Todo con el acompañamiento del baile de la Asociación Cultural Tertulia Albada.