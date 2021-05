Dos forenses psiquiatras valorarán la imputabilidad del zaragozano que mató a Katia

El presunto autor del crimen de la joven nicaragüense Katia Carolina A. B., el vecino de Las Fuentes Rubén C. R., será examinado por dos forenses psiquiatras, que tendrán que valorar su estado mental en el momento de los hechos de cara a pronunciarse sobre su imputabilidad. Así lo ha ordenado el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza, quien ha llamado también a declarar la próxima semana a cinco testigos, entre ellos, varios de los vecinos del número 31 de la calle de Leopoldo Romero que escucharon los gritos de la víctima y su agresor y llamaron a la Policía.

Una de las prioridades del magistrado que dirige la causa es aclarar si el presunto homicida –que sigue hospitalizado en el Miguel Servet, donde ingresó tras precipitarse al vacío desde un quinto piso el pasado domingo, 23 de mayo– podía estar afectado por un brote psicótico cuando asestó más de 40 cuchilladas a la víctima. El encausado padece esquizofrenia y además es consumidor habitual de drogas, lo que para la defensa, a cargo de la letrada Carmen Sánchez, supuso un «cóctel fatal».

El padre del homicida, con el que vivía, aportó a la Policía Nacional los mensajes de texto y audio que se cruzó con su hijo la noche del crimen. Y el juez ha autorizado su entrega a los forenses para que los examinen, ya que podrían ayudarles a pronunciarse sobre el estado de salud de Rubén C.R. en ese momento concreto. De hecho, el hombre se expresaba de forma inconexa y hablaba de cosas sin sentido.

Gran brutalidad y fuerza

El instructor también ha decretado la toma de declaración del investigado «tan pronto como sea posible», consciente de que sigue recuperándose de las graves lesiones. A través de su última providencia, requiere también al Grupo de Homicidios para que informe de cualquier aspecto importante de la inspección ocular de la vivienda donde se produjo el acuchillamiento. Según el atestado, los agentes localizaron hasta cuatro cuchillos cerca del cadáver, uno de ellos tipo jamonero y dos doblados o con la punta rota. Los forenses hablan de lesiones efectuadas con una gran brutalidad, llegando a dañar varias vértebras.

La madre de la fallecida pide ayuda

Por otro lado, Concepción Blandon, madre de la fallecida, ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para recaudar fondos para la repatriación del cadáver de su hija a Nicaragua. "Era bien buena, bien importante porque cuando yo estaba enferma era la que me llevaba al médico, pero ahora que no la tengo me siento mal", dice la mujer en el vídeo, en el que aparece visiblemente afectada. El llamamiento se produce solo unos días después de que el Ayuntamiento de Zaragoza anunciara una reunión con la familia de la víctima precisamente para ofrecerle costear el envío del cuerpo a Nicaragua.