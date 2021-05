La colonia de gatos del Parque Pignatelli será trasladada de manera inminente

Las obras para la ampliación de las zonas verdes del Parque Pignatelli de Zaragoza y para la construcción de 65 viviendas libres y 30 protegidas acaban de empezar y una de sus primeras consecuencias será el traslado de 80 gatos que actualmente viven en una colonia a cargo de un grupo de voluntarios, algunos de los cuales se encuentra a las puertas del recinto, como protesta.

A estas horas, es el Ayuntamiento quien se está haciendo cargo de los felinos en el "breve" lapso que el consistorio prevé entre el inicio de las obras y el acondicionamiento de su nuevo y definitivo emplazamiento, una parcela de nombre El Guano en los Pinares de Venecia que estos gatos estrenarán.

El Ayuntamiento de Zaragoza invertirá este año 50.000 euros en el cuidado de las colonias felinas. Aunque algunas llaman más la atención que otras, lo cierto es que hay un total de 70 agrupaciones de gatos repartidas por toda la ciudad. Las hay grandes y pequeñas, algunas que han suscitado polémica y otras, como la de los depósitos del parque Pignatelli, ahora de actualidad, que ya son de auténtica solera y la más numerosas

Según informan fuentes municipales, es posible que exista alguna colonia más que se haya formado de manera espontánea, todas estas son las que están controladas y cuidadas por el Consistorio y por los alrededor de 170 voluntarios que forman parte del proyecto CES, que cuenta con la colaboración de asociaciones animalistas y tiene por objetivo proteger a los felinos y gestionar su reproducción. Consiste en capturarlos, esterilizarlos y devolverlos de nuevo a su territorio para velar por su bienestar, reducir poco a poco el número de ejemplares y minimizar las molestias que puedan generar a la ciudadanía. Parte de ese proceso es el que se acaba de iniciar en el Parque Pignatelli. Ahora, los comederos de los gatos están llenos. A la par, se dispondrán las jaulas con comida dentro para que los animales entren y, una vez atrapados, puedas ser trasladados a El Guano.

El presupuesto municipal de este año contempla una partida de 50.000 euros destinada a cubrir los gastos de este proyecto. Sobre todo, según explica el concejal de Protección Animal, Javier Rodrigo, se destinarán, como viene siendo habitual, a los costes veterinarios de la esterilización. De esta tarea se encargan los voluntarios especializados en captura, mientras que hay otros que son los responsables de la alimentación y la limpieza. Como apunta el edil, la Facultad de Veterinaria esteriliza a unos diez felinos cada semana.

Cuidadores acreditados

Las personas que trabajan con los animales están debidamente formadas y cuentan con su acreditación oficial. De hecho, según recuerda Rodrigo, a finales del año pasado asistieron a unos talleres ‘online’ con los que pudieron recibir o renovar el carnet de voluntarios. Se les instruyó sobre las habilidades necesarias para favorecer el bienestar de los animales y mantener los lugares en los que habitan en unas condiciones sanitarias e higiénicas óptimas. Entre otras instrucciones, deben alimentar a los felinos con pienso seco y suministrarles agua limpia y fresca de forma continuada, así como retirar los restos de comida y excrementos. La intención es repetir los cursos de forma periódica.

Hay cientos de gatos viviendo en las colonias, repartidas por zonas como el Actur, el Casco Histórico, Delicias, Las Fuentes, Arrabal, el Distrito Sur o el Parque Grande. También los barrios rurales cuentan con varias de estas agrupaciones, sobre todo Casetas, que según datos del Ayuntamiento aglutina al menos siete de ellas. Una de las más grandes es la ubicada en la avenida de Cataluña, donde viven unos 80 animales. Igual que en la del parque Pignatelli, a punto de cerrarse.

34.000 euros

El cambio de emplazamiento ha levantado ciertas críticas por parte de algunos grupos de la oposición y de determinados cuidadores. La responsable de la colonia del Pignatelli, Ana de los Arcos, contó hace unas semanas a HERALDO que exponer a los animales a un cambio de residencia les abocaría a una "muerte segura" porque no son como los gatos callejeros, sino que viven protegidos en una suerte de refugio. "Lo que queremos es que reubiquen a los gatos en el área 33, dentro del mismo parque pero que queda fuera del proyecto de ejecución, y que vallen la zona para que no tengan acceso a las obras, ¿por qué no se pueden quedar?".

También desde el grupo municipal de Podemos-Equo consideran que lo "más acertado" sería integrar la colonia dentro del parque y "hacer compatible la coexistencia de ambos proyectos", aunque instan en cualquier caso a "trabajar desde ya en una solución".

Por contra, desde el gobierno PP-Cs defienden que cuenta con el visto bueno del Colegio Oficial de Veterinarios, así como de la Asociación de Bienestar Animal. Y, asimismo, esgrimen informes de arquitectura que reflejan la imposibilidad de que los animales permanezcan donde están ahora, porque las futuras obras producirán temblores, ruidos y movimientos de tierra que podrían provocar un fuerte estrés en los felinos.

Los trabajos de acondicionamiento de El Guano, que tiene 5.000 m² entre el cementerio de Torrero y el circuito de BMX, concluirán en breve. Han supuesto una inversión de unos 34.000 euros y la parcela alojará en el futuro también a gatos de otras colonias que sean problemáticas o generen problemas vecinales. Sería, por ejemplo, el caso de los gatos del Teatro romano. No obstante, de momento sobre esto no hay nada decidido porque ahora «lo que más urge» es dar cobijo a los animales de los depósitos para que puedan dar comienzo las obras.