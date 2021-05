Zaragoza destinará 500.000 euros a las familias vulnerables de la concertada con el rechazo de la oposición

El Patronato de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto aprobar este jueves las nuevas bases de las ayudas a las familias con niños en edad escolar. La intención del gobierno PP-Cs es incrementar el importe un 35%, de los 1,4 millones de euros previstos a 1,9 millones, para destinar esos 500.000 euros a los alumnos en situación vulnerable de la escuela concertada. Mientras, el grupo municipal del PSOE ya ha anunciado que predirá la retirada de la iniciativa o, en todo caso, que presentará numerosas enmiendas porque considera que "introduce un elemento de confrontación y discriminación explícita" y recalca que "no se han negociado para nada". Por su parte, la concejal delegada Paloma Espinosa ha defendido que se trata de "una buena noticia".

Como ha explicado la edil popular, las nuevas ayudas servirán para que las familias puedan asumir el coste de servicios como el de los madrugadores o de las actividades extraescolares, así como la adquisición de material tecnológico. El importe de las subvenciones que podrá recibir cada unidad familiar irá de los 150 a los 500 euros. El objetivo, según ha indicado, es "contribuir a facilitar la conciliación de familias con alumnado en riesgo de exclusión y a frenar la brecha digital". Y está previsto que el plazo de presentación de las solicitudes, que será de 20 días hábiles a partir de su publicación en la página web municipal, se abra en septiembre. A finales de agosto se anunciarán las fechas y se podrán en la sede del Patronato o en el registro general del Consistorio.

Mientras que desde el gobierno han defendido la nueva línea de ayudas porque, según ha enfatizado Espinosa, permitirá "promover la inclusión social mediante el acceso a actividades extraescolares", desde el grupo socialista se han mostrado muy críticos. "Pediremos la retirada de las bases para rehacerlas desde cero y si no se aceptan vamos a presentar una batería de enmiendas que tienen que ver con la no discriminación", ha explicado la concejal del PSOE Inés Ayala. La edil ha recalcado que este tipo de ayudas no pueden darse en base a la tipología de los centros y ha recordado que el Gobierno de Aragón acaba de repartir 11.000 ordenadores entre el alumnado vulnerable mediante un convenio con el Ministerio de Educación.

"No entendemos de qué manera el gobierno ha decidido introducir un elemento de confrontación entre las familias vulnerables por la simple razón de que no van a un centro público sino a uno concertado, que también están financiados por la administración pública", ha apostillado.