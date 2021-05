Participar en una estafa con 228 víctimas le cuesta el pago de 40.000 €

Una participante en una estafa con 228 afectados, entre ellos decenas de aragoneses, ha sido condenada por la Audiencia de Zaragoza al pago de 40.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Niama K., que en el momento de los hechos tenía apenas 19 años, hará frente también a una pena de un año y tres meses de cárcel, aunque carece de antecedentes penales, por lo que es probable que no ingrese en un centro penitenciario.

A diferencia del presunto cerebro de la trama, la joven se presentó ante la Sección Primera. La encausada arguyó que se limitaba a seguir las indicaciones de su jefe, Carlos S., a cambio de pequeñas remuneraciones económicas. En concreto, Niama, que conoció al otro encausado a través de una plataforma web de empleo, reconoció haber abierto varias cuentas bancarias a su nombre, en las que ingresaba dinero que el hombre le transfería.

Estos montantes, de los que en ocasiones se quedaba las comisiones que le indicaba su superior, procedían de créditos rápidos que se solicitaban a nombre de terceras personas, hasta un total de 228.

¿Y cómo se obtenían los datos de los defraudados? Según los hechos que el Ministerio Fiscal entiende probados, Carlos S. organizaba entrevistas de trabajo en oficinas en el paseo de la Independencia y en el World Trade Center de Zaragoza a nombre de empresas que no existían. Se quedaba con los datos y las fotos de los aspirantes a los supuestos empleos y los utilizaba para lograr préstamos por valor de 200.000 euros a través de empresas que operan por internet.

La condenada defendió durante la vista su inocencia y desconocimiento de los hechos: «Confié en él desde el principio, me dijo que era abogado y que el dinero era de sus socios, que estaban en el extranjero, y que necesitaban los envíos para evitar trámites que yo no entendía. Y que, de hecho, sigo sin entender». Los hechos se desarrollaron durante 2017, año en que varias amigas y el hermano de la acusada también abrieron varias cuentas.

La fiscal le imputaba los delitos de estafa agravada y suplantación de identidad y solicitaba una pena de cárcel de 6 años y 3 meses. El tribunal ha entendido que solo es partícipe del delito de estafa, por lo que la pena de prisión se queda en un año y tres meses.

La defensa recurrirá

Sin embargo, la sentencia no ha satisfecho a la joven y al abogado defensor, Rubén Cobo, que anuncia que recurrirá el fallo: «Entendemos que los mensajes entre mi representada y su jefe, la prueba documental que no se admitió pese a que la presentamos junto a una fe notarial, deberían haberse admitido. Exculpan por completo a Niama, que no dejaba de ser una chica de 19 años sin estudios que fue engañada por un hombre adulto licenciado en Derecho y Economía».