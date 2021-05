La subida salarial el 0,9% a los funcionarios de Zaragoza se aplicará en la nómina de junio

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha confirmado este martes que los funcionarios municipales percibirán en la nómina de junio la subida salarial del 0,9% establecida en los Presupuestos Generales del Estado. El alcalde y los concejales, los coordinadores de Área, los directores generales y los gerentes de sociedades no verán incrementado su salario. La subida salarial se aplicará con carácter retroactivo con efecto 1 de enero de 2021.

El responsable municipal ha hecho el anuncio en respuesta de una serie de interpelaciones y preguntas en la comisión de Hacienda en materia de personal. Algunas hacían referencia a la polémica negociación con los sindicatos de un plus salarial pendiente que tienen 2.053 trabajadores a los que, por distintos motivos, no se les subió el salario cuando fueron reclasificados.

Es un complemento específico que se adeuda, mayoritariamente, a policías y bomberos, aunque también hay personal de talleres o del servicio de parques. Esta subida salarial, acordada por los portavoces en 2019, suponía un coste de unos tres millones de euros.

Hace unos días Mendoza planteó a los sindicatos subir el salario un 0,9% pero no en todos los conceptos (solo en el salario base y en los complementos personales, pero no en el específico, que en muchos casos son los más cuantiosos). Con los ahorros se podrían atender el plus pendiente.

La propuesta fue rechazada por los sindicatos, por lo que finalmente el concejal ha decidido facilitar la subida salarial del 0,9% a la totalidad de los funcionarios a la espera de llegar un acuerdo con el complemento específico de policías y bomberos. Mendoza ha recordado que el Interventor se había opuesto a la solución pactada por los portavoces por vulnerar el crecimiento salarial máximo permitido.

Los grupos de la oposición se mostraron satisfechos con la decisión de la subida salarial, pero pidieron explicaciones sobre el complemento específico pendiente para los 2.053 trabajadores. Ros Cihuelo, del PSOE, asumió que tiene “difícil solución”, pero indicó que su cumplimiento no podía trasladarse al resto de los trabajadores. Alberto Cubero, de ZEC, reclamó al gobierno que haga propuestas sobre este asunto, al igual de Julio Calvo, de Vox, que pidió “una oferta legalmente viable”.