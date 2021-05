Urbanismo rechaza elevar la superficie para pisos en el entorno del Príncipe Felipe de Zaragoza

No ha durado mucho la propuesta de los promotores de ampliar la edificabilidad residencial en la segunda zona de actuación del plan urbanístico del entorno del Príncipe Felipe, en la explanada situada entre el pabellón, el cuarto cinturón y la prolongación de Tenor Fleta. El gobierno PP-Cs, que se ha abstenido, ha considerado "insuficientes" los beneficios que obtendría la ciudad de la operación, mientras que la oposición en bloque ha votado en contra, por lo que la propuesta no ha salido adelante.

El consejo de Gerencia ha debatido una petición de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de esos terrenos, planteada por sus propietarios (Desarrollos Urbanísticos S. L.). Los promotores defendían incrementar un 37% la superficie edificable residencial de 76.154 metros cuadrados a 104.567. No hablaban del número de viviendas, fijado en el PGOU en 762. Por otro lado, defendían la supresión en el proyecto de una torre de 24 de usos terciarios, dado que la realidad del mercado inmobiliario hace inviable un edificio de esas características en esa zona de la ciudad. También proponían que 84 de las 700 plazas de aparcamiento previstas sean en superficie para reducir costes.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que el planteamiento de los promotores tiene aspectos "interesantes", como la nueva ordenación o la eliminación de la torre, "que no tiene ningún sentido".

Pero ha sostenido que la oferta al Ayuntamiento "es todavía escasa en cuanto a qué debe obtener la ciudad a cambio de esa modificación". "Es insuficiente", ha insistido. Serrano ha explicado que su propósito es llevar a la Gerencia de Urbanismo todas las modificaciones de Plan General que presenten promotores privados, "en un ejercicio de total y absoluta transparencia".

La oposición fue crítica. "El gobierno, que es el que hay traído esta propuesta no sé muy bien a santo de qué ha perdido", ha declarado el concejal socialista Horacio Royo. "La operación no tienen ningún sentido. Hay que replantear el proyecto", ha afirmado. Ha asumido que la torre "no tiene ninguna lógica" y ha dicho que algo parecido le ocurre a un aparcamiento de 700 plazas.

Ha reclamado que "cualquier operación que se haga tenga un beneficio para el Ayuntamiento" y ha citado por ejemplo la cesión de entre 200 y 250 viviendas "llaves mano". Royo también ha exigido un planteamiento conjunto de toda la orla este, desde Parque Venecia hasta el Ebro, para evitar "soluciones parciales".

El portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, ha afirmado que "son más que dudosas las razones de interés general para aprobar esta modificación". "Los promotores pretendían volver a intentar una nueva jugada especulativa para rentabilizar unos suelos que adquirieron en su día pensando que ahí se construiría la nueva Romareda", ha dicho el edil. Ha indicado que el gobierno "no tuvo más remedio que abstenerse" ante la "radical oposición" de los grupos de izquierda.

Según ha explicado Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, "antes de decidir qué se hará en esos terrenos, primero debe debatirse sobre qué necesita la ciudad ahí". "Una vez tengamos claras las necesidades de la zona, el gobierno debe hacer una propuesta de actuación", ha declarado.

Julio Calvo, de Vox, ha asegurado que la propuesta tiene aspectos "positivos", como la eliminación de la torre. No obstante, ha cuestionado "la eliminación de plazas de aparcamiento o la indefinición en el número y tipología de las viviendas". Ha defendido una modificación, pero no en los términos planteados.