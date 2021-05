Sara Fernández: "Mientras se respete el pacto habrá estabilidad con el PP"

¿Habrá Fiestas del Pilar?

Pues esperamos que sí, porque si no las hay va a ser una mala noticia porque implicará que estamos sanitariamente muy mal. Esas no son las perspectivas que nos da la Consejería de Sanidad.

El año pasado dijo que iba a haber fiestas pero no las hubo.

Bueno, la bola de cristal no la tengo. El año pasado dije que haríamos las fiestas que la situación sanitaria nos permitiera. Este año digo exactamente lo mismo.

¿Cómo serán las fiestas?

No pensamos desde luego preparar actos multitudinarios como el pregón o los grandes conciertos de 40.000 personas en la plaza del Pilar. Habrá actividad cultural controlada, cumpliendo las medidas sanitarias e intentaremos que actos tradicionales como la Ofrenda de Flores se puedan celebrar de alguna forma.

¿Cómo se celebraría la Ofrenda?

Veremos en qué situación estamos, pero entiendo que habría que esponjar a nivel espacial y en el tiempo. Habría que analizar bien las rutas y recorridos que programamos y el flujo de gente que podría participar, las distancias… Lo que nos marquen en esos momentos.

En junio se cumplen dos años de gestión de la coalición PP-Cs. ¿Qué balance hace?

Pues una valoración positiva y más teniendo en cuenta la pandemia. Está claro que todas las instituciones hemos tenido que revisar nuestras prioridades, nos hemos tenido que volcar en paliar en la medida de lo posible los efectos de la crisis sanitaria, social y económica, porque además hemos sido los primeros que hemos tenido que responder a los ciudadanos. Seguimos solos, el Ayuntamiento sigue haciendo frente a todo esto a pulmón, sin ayuda de ninguna otra institución.

Más información Una temporada taurina supeditada a los aforos y sin el sostén de las fiestas

¿En qué se ha notado que Cs gobierna con el PP?

Pues para empezar en que hemos sido capaces de llegar a acuerdos entre dos partidos entre los que hay diferencias. Hemos sabido priorizar los temas en los que coincidimos y banderas tan importantes para Cs como la reactivación económica, el apoyo al sector privado o la igualdad, la defensa del papel de la mujer o de colectivos LGTBI están ahí.

El Ayuntamiento se sumó esta semana al plan de hostelería de la DGA sin estar muy convencido.

Nos unimos al plan por los hosteleros. No queremos una discriminación con el resto de Aragón. Pero no entendemos por qué la DGA no ha querido hablar con ninguno de los grandes ayuntamientos tomando decisiones y disponiendo de nuestro dinero. No estamos de acuerdo con las formas.

¿Cómo han sido las relaciones con la DGA en la pandemia?

Hemos tendido la mano en todo momento, cediendo nuestros espacios y nuestros servicios. Y por parte del Gobierno de Aragón no se ha tenido ninguna deferencia especial con el Ayuntamiento.

Reivindica la centralidad, pero la coalición se sostiene con Vox.

Al final tenemos unas propuestas concretas y quien quiere las apoya. Hay cosas que las apoya el PSOE, ZEC o Podemos. Es verdad que los grandes titulares de las discrepancias políticas se priorizan, pero realmente llegamos a muchos acuerdos.

La vicealcaldesa de Zaragoza y portavoz de Cs, Sara Fernández, en la Casa Consistorial. Oliver Duch

Aunque tengan discrepancias, Vox es el socio prioritario.

Está claro que Vox discrepa más con Cs con el PP. Están nuestros programas, nuestras ideas y en temas como la igualdad, mujer y la diversidad chocamos bastante. Pero nosotros siempre tenderemos la mano, hablaremos con todo el mundo e intentaremos buscar consensos.

¿La proyección mediática del alcalde no deja en un segundo plano la gestión de Cs?

El alcalde tiene más protagonismo, igual que el presidente Lambán. Un alcalde y un presidente tienen un papel más institucional, más relevante. Nosotros tenemos nuestro espacio y se nota la diferencia de un gobierno en el que está Cs a un gobierno en que solo estuviera el PP. Pero aunque tengamos áreas divididas, en el gobierno votamos todos y compartimos mucha gestión.

¿A qué achaca el hundimiento de Cs en Madrid y en Cataluña?

A que muchas veces no se entiende bien nuestro proyecto de fondo, que significa que podemos apoyar a unos y a otros. Ahora mismo en lo político ha habido una polarización, unos votos al extremo, que con la crisis se ha ido acuciando más. Y los votantes han huido del centro.

¿Ese centro se puede recuperar?

Creo que sí, porque la gente se va cansar del extremo, de los insultos, de la demagogia. Ahí veo un rayo de esperanza.

La encuesta de HERALDO daba a Cs un solo concejal en Zaragoza, al borde de la desaparición.

Las encuestas son encuestas. Hay preocupación, pero no por Zaragoza, sino por los resultados electorales que llevamos cosechando en general. Zaragoza es un reflejo de la tendencia nacional. Tenemos que repensar la estrategia y tirar para adelante. Nuestro proyecto sigue siendo válido, pero hay que repensar nuestra estrategia para comunicarlo y en las instituciones para hacer valer nuestras iniciativas.

Más información El PP se dispararía hasta los 14 ediles en Zaragoza por el hundimiento de Cs y solo dependería de Vox

¿Arrimadas debe seguir?

Inés ha tenido la valentía en un momento muy difícil de coger las riendas y todos estuvimos de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es hacer autocrítica, debatir, ver en qué nos hemos equivocado. Pero no discuto a Inés, estoy de acuerdo en que sea presidenta, pero participemos todos en debatir sobre lo que ha pasado.

¿Entonces ha faltado debate interno y autocrítica?

Ha faltado fruto de las circunstancias. Iniciamos la renovación cuando se va Albert [Rivera] en un momento en que llega la pandemia. Y luego ha habido elecciones.

¿Ha habido exceso de personalismo por parte de Arrimadas?

Los mecanismos de arriba los desconozco, no me corresponde. Ha habido poco debate porque las circunstancias nos han llevado a que hubiera poco debate.

Se ha nombrado vicesecretario al coordinador autonómico de Cs, Daniel Pérez Calvo.

Que Aragón esté representado en un órgano nacional siempre es bueno. Es bueno para todos, para el partido en general y para Aragón también. Y Edmundo [Bal], también. Ha sido un maravilloso, un magnífico candidato y es un valor para el partido.

Más información Arrimadas designa a Daniel Pérez Calvo vicesecretario general de Ciudadanos

¿La situación de debilidad electoral puede avivar las tensiones internas en Cs?

Todos los partidos y en todos los colectivos humanos puede haber tensiones. Somos un partido que defendemos el debate.

En Murcia Cs pactó con el PSOE para desalojar al PP de la Alcaldía. ¿Ese escenario está despejado en Zaragoza?

Estamos hablando de alguien a quien se lleva a fiscalía. Hablamos de denunciar unas prácticas supuestamente delictivas. Son cosas completamente diferentes.

¿La estabilidad con el PP está entonces garantizada en Zaragoza?

Sí, mientras se respete el pacto que tenemos, sí, habrá estabilidad. Tuvimos un acuerdo de 50 medidas, otro el año pasado de 286 en el acuerdo por el futuro de Zaragoza. Mientras sigamos respetando este acuerdo funcionará.

¿Teme que haya fugas al PP en Aragón, como ha ocurrido en otros sitios de España?

Pues podría ser. Los que defendemos la libertad entendemos que alguien adopte decisiones a nivel personal. Si alguien no está cómodo entiendo que quiera irse, igual que entiendo al que quiere levantar esto, seguir luchando y demostrar que es un proyecto viable y válido.

Se ha hablado mucho de las posibles alianzas electorales con el PP. ¿Se imagina un Aragón Suma como en Navarra?

Pues no sé qué pasara dentro de dos años.

No lo descarta.

En política no descarto absolutamente nada. Pero ahora mismo no concibo ponerme a pensar en una coalición. Estamos a mitad de mandato, tenemos que seguir trabajando, que es el compromiso que hemos adquirido.

¿Iría de 2 en una lista liderada por Jorge Azcón?

Es que no me planteo absolutamente nada. Soy la portavoz de Cs y la vicealcaldesa de Zaragoza. Tengo una obligación y unos compromisos, yo he dado mi palabra de que voy a defender los intereses de los zaragozanos.