Más fiestas en pisos en Zaragoza, pero sin incidentes graves de madrugada

El primer fin de semana completo sin toque de queda se ha saldado sin incidencias destacables en Aragón hasta el momento, con una madrugada del domingo con mayor número de fiestas en pisos de la capital aragonesa y algunas llamadas de vecinos por ruidos a la policía, que ha comprobado que se cumplía el máximo de 6 personas permitido.

Desde la Delegación de Gobierno han indicado que esta última noche ha sido "más controlada" que la del sábado anterior, en la que se produjeron pequeñas aglomeraciones y se levantaron en Zaragoza 88 actas de sanción por botellones e incumplimientos de las medidas sanitarias, sobre todo, por no llevar la mascarilla.

Sin mascarilla y botellones

El Ayuntamiento de Zaragoza confirma que no ha habido incidencias graves y sí alguna denuncia motivada también por el no uso de la mascarrilla o la celebración de botellones en espacios públicos, si bien no será hasta este lunes cuando ofrezca los datos concretos. En Huesca y Teruel tampoco se han registrado incidentes.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, valoró este sábado en declaraciones a los medios que el pasado fin de semana, con el fin del Estado de alarma el domingo, no se produjeran en la Comunidad "fotos tan escandalosas" como las que se vieron en Barcelona o Madrid, y expresó su confianza en que tanto este fin de semana como los siguientes la situación transcurra en la misma dirección y los aragoneses sean responsables "y empiecen a aprovechar las ventajas del desconfinamiento, pero con respeto a las normas".

