Herido leve el conductor de un patinete al chocar con otro en el barrio de Delicias

El conductor de un patinete, cuya identidad responde a las iniciales de C. E. C. L., de 49 años, ha resultado herido leve al chocar contra otro vehículo de movilidad personal, conducido por S. A. C., de 35 años, quien ha cometido una infracción de tráfico antes de la colisión.

El suceso tuvo lugar este viernes por la tarde en la calle de Daroca -barrio de Delicias-. El lesionado tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta un centro hospitalario con lesiones de carácter leve sin complicaciones.

Ninguno de los conductores portaba casco de seguridad y ambos han arrojado un resultado negativo en la prueba de etilometría, han señalado este martes fuentes policiales.