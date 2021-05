Los interinos amenazan con denunciar al Ayuntamiento de Zaragoza ante la Fiscalía europea por "abuso de temporalidad"

Los interinos municipales han decidido iniciar acciones jurídicas contra el Ayuntamiento de Zaragoza al considerar que existe un "incumplimiento de forma dolosa" de la normativa europea en materia laboral, que reconoce que en los casos de larga duración existe una "relación laboral de abuso". De momento, han emprendido un procedimiento para "ejercer el derecho de petición" y exigir la paralización inmediata de las oposiciones en curso a las que concurran empleados temporales, así como que se lleve a cabo un estudio detallado de la situación de cada uno de los puestos. No obstante, desde la Plataforma de Trabajadores Temporales (PTTAZ) ya advierten de que se trata solo de un primer paso y, si no se resuelve favorablemente, "en cuestión de semanas" la denuncia se elevará a la Fiscalía europea.

Desde la asociación recuerdan que estas peticiones se aprobaron en pleno hace casi dos meses pero lamentan que hasta ahora ha habido un "claro incumplimiento". Explican que "la gran mayoría" de las plazas cubiertas por interinos están ocupadas por trabajadores "en abuso de temporalidad", ya que llevan más de tres años en el mismo puesto, en contra de lo que dicta la UE, y consideran que se trata de "un posible caso de malversación o fraude". Por eso, creen que "corresponde dar traslado a la comisión y fiscalía europea por si es de su interés iniciar acciones de instrucción" contra el Consistorio zaragozano.

Por el momento, las acciones jurídicas, iniciadas a través del abogado Fruitós Richarte, del despacho Originlex, pasan por solicitar al alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, la revisión de la situación de todos los trabajadores temporales, también los de patronatos y sociedades municipales, para controlar que se cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de marzo de 2020, que constató que existe una relación laboral abusiva con los interinos de las administraciones públicas, aunque dejó en manos de la justicia española la sanción y prevención de tales abusos y descartó la conversión de estos interinos a empleados fijos.

Asimismo, piden la paralización temporal de todas las oposiciones en las que haya plazas ocupadas por trabajadores interinos de más de tres años de duración. Desde PTTAZ han recordado este viernes que algunos de esos procesos están judicializados por demandas individuales o impugnaciones, por lo que creen que "el escenario de inseguridad jurídica en el Ayuntamiento es extremo" y que se están creando "falsas expectativas" al resto de ciudadanos que se presentan a las pruebas para acceder a los puestos. Además, advierten de que si finalmente el TJUE les diera la razón la fiscalía anticorrupción, que trabaja para evitar que los incumplidores reciban fondos europeos, podría dejar a la capital aragonesa fuera del reparto.

"No hay ningún procedimiento a nivel nacional para hacer cumplir las normativas europeas, por lo que se he echado mano del derecho de petición para informar a la administración de que está incumpliendo la normativa. Si resuelve negativo o no resuelve, en cuestión de semanas se va a elevar a Europa", han indicado fuentes de la asociación, que han remarcado que este se trata solo de "un primer paso" y que el objetivo es "llegar hasta el final".