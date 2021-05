El Ayuntamiento de Zaragoza acumuló 76,2 millones en facturas sin contrato en 2018

El Ayuntamiento de Zaragoza abonó en 2018, cuando todavía gobernaba ZEC, un total de 76,2 millones de euros en facturas sin el correspondiente soporte contractual (técnicamente conocidas como reconocimientos de obligación). Esta práctica es un sistema extraordinario y controvertido por el que las administraciones hacen frente a estos gastos, que se generan sobre todo cuando hay que seguir prestando un servicio cuyo contrato ha caducado, y que en la capital aragonesa han sido habituales en los últimos años.

Así figura en el último informe publicado este jueves por la Cámara de Cuentas de Aragón, en el que se fiscaliza a los 27 municipios de más de 5.000 habitantes. Estas localidades, generaron 70.983.639 euros, de los que 54.166.774 euros (el 76%) correspondían a la capital. Según la Cámara de Cuentas, este importe representa el 7 % del total de obligaciones reconocidas del Ayuntamiento de Zaragoza, que ese año ascendieron a 714 millones de euros.

No obstante, la Cámara detecta en la capital otros 22 millones de gasto, que fueron tramitados por el procedimiento ordinario, debiéndose haber tramitado por el excepcional del reconocimiento extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados sin soporte contractual. En total, 76,2 millones de euros. La mayoría de las facturas corresponden a gastos "indebidamente comprometidos", bien por no tener soporte contractual, aunque también hay una parte que no tenían consignación presupuestaria.

El informe recuerda el "elevado" número de facturas sin contrato, sino que subraya que según el Tribunal de Cuentas es la ciudad de España con más gastos tramitados de este modo en España en ese ejercicio (PP-Cs se niega a hacer público el volumen total de reconocimientos de obligación tramitados en 2020, ya bajo su gobierno). El organismo insta al Ayuntamiento de Zaragoza "a mejorar el control interno para evitar incumplimientos de la normativa que regula la contratación de obras, servicios y suministros".

El problema persiste

De hecho, el problema ha ido más allá de 2018, también en la actualidad. La Cámara de Cuentas detecta 51 contratos cuya vigencia finalizó entre los ejercicios 2010 y 2017, de los cuales solo 23 han sido nuevamente formalizados (14 en 2018, 2 en 2019 y 7 en 2020) y sin embargo han continuado las prestaciones sin el amparo contractual.

El documento también detecta que existen facturas por importe de 1.14 millones de euros que "no figuran en la cuenta 413", que es la que contabiliza las facturas sin consignación presupuestaria o 'en los cajones'.

Además de instar a los centros gestores del gasto la tramitación de los nuevos contratos con anterioridad a su finalización con el objetivo de "mejorar el control interno". Se trata de "evitar que un número tan alto de actuaciones se mantengan sin haber licitado ningún contrato una vez finalizaron su vigencia los existentes en las distintas áreas gestoras del Ayuntamiento".