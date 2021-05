Una policía ha rescatado el cadáver de Karim: "He nadado unos 10 metros hasta alcanzarlo. Ha sido un trabajo en equipo"

Una agente de la UAPO, Silvia Allué, ha sido quien ha detectado en el Ebro el cuerpo del niño de 13 años desaparecido el pasado sábado cuando se bañaba en el río. La agente patrullaba junto a su compañero Francisco Arranz. Ha sido en la margen derecha, en torno a las 10 de la mañana. Una pareja de agentes recorría la zona buscando algún indicio y han visto un bulto rosa, era la camiseta que Karim llevaba puesta cuando desapareció.

"Hemos visto algo que flotaba en el Ebro, a unos 300 o 400 metros, y no teníamos claro lo que podría ser. Parecía un bidón. El río nos lo ha traído hacia este margen. Uno de los compañeros ha podido confirmar que era el cuerpo del niño. Y ya nos hemos dispuesto para interceptarlo. El acceso no era fácil, pero había una zona en la que había poca corriente", ha señalado Silvia Allúe.

"Mis compañeros me han ayudado a bajar, he visto factible entrar, y he nadado unos 10 metros hasta que lo he podido coger. He tenido que entrar con el uniforme y las botas, que lo dificultaban todo mucho, pero se ha podido hacer. Ha sido un trabajo en equipo. Yo estoy tranquila por esos padres que han recuperado a su hijo aunque sea muerto", concluía la policía.

El adolescente desapareció en el río el pasado sábado, cuando se bañaba con un amigo tras disputar un partido de fútbol. Al parecer, se habían acercado a la orilla junto a otros dos chavales: un chico y una chica, que no llegaron a bañarse. "He visto que metía y sacaba varias veces la cabeza. Al final, ha empezado como a pedir ayuda, pero hemos pensado que estaba de broma. Al ver que realmente no salía nos hemos puesto todos muy nerviosos. Yo quería meterme, pero no me han dejado", contaba después del suceso uno de los menores del grupo.

Al parecer, los dos amigos que se metieron al agua no se quitaron ni la ropa. Uno de ellos se salió enseguida, pero Karim continuó desplazándose unos metros por el río. Según los testigos, ni siquiera se alejó de la orilla, pero el agua, de repente, se lo tragó.