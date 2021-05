Las entidades sociales alertan del "desamparo" que provocará la desaparición del IAI este mes

El cercano final del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que termina el 31 de mayo ante la aparición del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno central, preocupa a las entidades sociales que trabajan con personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión. El Colectivo Dignidad, creado en 2017 y compuesto por expertos en estas situaciones de vulnerabilidad, alertaron este martes de la situación de "desamparo" que pueden sufrir miles de familias sin que se les haya tramitado o reconocido el Ingreso Mínimo Vital ni la prestación aragonesa complementaria al mismo.

Además, llaman la atención sobre las personas que se encuentran en un "limbo", ya que desde junio del año pasado no se puede solicitar el IAI, cuando se derogó al no poder coexistir legalmente con el IMV, y no reciben ninguna de las dos ayudas. Este colectivo ha escrito una carta a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales para que solucione cuanto antes este "enorme entuerto" que está suponiendo "una auténtica tortura para muchas personas ya suficientemente maltratadas por la vida", explican en un comunicado.

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha recibido en las últimas semanas unas 40 denuncias de casos particulares relacionadas con este tema. Fuentes del Justiciazgo señalaron que se han trasladado ya a la DGA y se está recabando información.

Desde el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales recordaron que, con independencia de la negociación parlamentaria sobre la prestación complementaria, las personas que cobran el IAI y hayan solicitado el IMV y no lo estén percibiendo todavía seguirán cobrando el IAI, "porque el objetivo es que nadie se quede atrás". La voluntad, afirmaron, es que "la crisis se resuelva atendiendo a las personas, no dejándolas fuera, y en eso se está trabajando".

Las entidades reclaman que este compromiso se plasme por escrito y que también se articule una fórmula para atender las necesidades de los que no han podido optar al Ingreso Aragonés ni tampoco cobran el IMV.

La aprobación de la prestación aragonesa complementaria no tiene un calendario. La ponencia que estudia el proyecto de ley que la regulará, que analiza las más de 140 enmiendas parciales registradas por los grupos parlamentarios, se reúne hoy por cuarta vez desde que se constituyó el pasado 3 de mayo. Fuentes del PSOE en las Cortes señalaron que se está "trabajando con celeridad y agilidad, aprovechando todo el tiempo disponible, porque somos conscientes de la importancia del asunto". "La voluntad es llegar a consensos para tener aprobado el dictamen cuanto antes", aseguraron.

El Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales ha iniciado una campaña en change.org en la que exigen una prestación económica aragonesa "digna para vivir" que mantenga los mismos requisitos de acceso del IAI. En una día su manifiesto ha recogido más de 500 firmas.

En estos momentos, según los datos de abril facilitados por el Departamento de Ciudadanía, se están pagando 5.870 nóminas del IAI, de las cuales 2.386 son complementarias. Otros 6.751 aragoneses están cobrando el IMV y, de ellos, 2.171 no recibía anteriormente ninguna prestación. Actualmente hay 10.235 personas con alguna de estas prestaciones, lo que se traduce en 5,5 millones mensuales (3,2 de IMV y 2,3 de IAI). Mientras la DGA subraya que es un "récord histórico" de pago en nóminas de estas características en la Comunidad, las entidades sociales contraponen que desde junio la nueva renta básica apenas se ha concedido a un porcentaje mínimo de los solicitantes.

