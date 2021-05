Día de floristerías "a tope", sol y algunas compras

Rosas, claveles, orquídeas, azaleas... Las calles de Zaragoza se convirtieron este domingo en un momentáneo vergel, con ciudadanos yendo y viniendo cargados de ramos de diferentes características. No tuvo nada que ver con los parterres decorativos municipales, esta vez fue el Día de la Madre el causante de una explosión de color que se dejó ver en varios puntos de la ciudad. A última hora de la mañana, las principales floristerías estaban «a tope» de clientes, con largas filas que se extendían por buena parte de las aceras y que se entremezclaban además con las de otras tiendas, ya que también fue domingo de apertura comercial.

Todo esto, unido al buen tiempo, motivó a muchos a salir a pasear, a echar un ojo a los comercios o simplemente a ocupar, con ganas, los veladores de bares y restaurantes. Quienes tuvieron que pasar la jornada detrás del mostrador despacharon un buen número de regalos de última hora. «Todavía está viniendo gente a comprar algún detalle por el Día de la Madre, aunque ha habido mucho más el resto de la semana», atestiguó una trabajadora de una céntrica tienda de tes y menaje para el hogar en el Coso.

No obstante, a su juicio, no había tanta afluencia como la mayoría de los sábados, y hubo quien simplemente acudía a los comercios «para matar el tiempo». «Me parece que ir de compras no es un plan que triunfe mucho los domingos», consideró.

Largas filas

De eso daba fe también Alba Pérez que, ramo en mano, observaba un escaparate de una conocida marca de ropa. «A las tiendas creo que no voy a entrar, pero hemos ido a comprar unas flores y había una cola tremenda. Hemos esperado un cuarto de hora por lo menos», explicó. Ella había salido sobre las 13.00 de la floristería El Jardín de Paula y, una media hora después, todavía había alrededor de una decena de personas esperando para entrar allí. Pero aparte de las rosas, también triunfaron, como es habitual, las joyas, la moda y los complementos, la cosmética y los perfumes.

Ya que el año pasado muchos se vieron obligados a pasar el día confinados lejos de sus familias, esta vez hubo más previsión a la hora de regalar. Era algo de lo que daban cuenta por igual tanto los dependientes como los clientes. «Nosotros le hemos comprado un bolso y un perfume que sabíamos que quería, pero lo cogimos todo hace varios días», indicó Estefanía García, que acababa de salir de un comercio junto a su familia, aunque «para mirar algo para los niños». No debió de tener mucha suerte, a juzgar por sus manos vacías de bolsas.

Pero sobre todo, este es, junto al Día de Pilar, una de las grandes jornadas festivas del sector florista, y además fue el primero en tras la pandemia, pues el año pasado todavía estaba en vigor el confinamiento en las viviendas -con franjas horarias de paseo- y, aunque también se trabajó mucho, se hizo de forma telemática con envíos a domicilio.

Ganas de naturaleza

Finalmente, este domingo los floristas pudieron tener un ansiado respiro tras unos meses difíciles marcados por la crisis sanitaria y económica, y que la falta de Fiestas del Pilar el año pasado no hizo más que empeorar. A primera hora de la tarde, Azucena y Cristina se afanaban en limpiar y recoger la Floristería Los Sitios tras una mañana de trabajo a destajo.

Aseguraban que las ventas habían ido «muy bien», aunque a la hora de comparar era difícil debido, precisamente, a ese Día de la Madre tan atípico que se vivió en 2020. No obstante, en general apuntaban que la pandemia y el hecho de pasar más tiempo en el interior de los domicilios ha traído consigo más ganas de naturaleza y de embellecer las propias viviendas, y notan que últimamente «se venden más plantas».