Sestrica salva su única tienda que lleva 30 años con la puerta abierta

Desde el inicio de la pandemia se ha puesto en valor la importancia del comercio de proximidad por la confianza y el trato cercano que ofrecen sus regentes, máxime en aquellas localidades en las que tan solo existe una tienda de ultramarinos para abastecer a los vecinos de los víveres más imprescindibles. Es el caso de Sestrica, en el que hay un colmado para sus 344 censados.

Esta misma semana, Yolanda Pinilla abría las puertas de su nueva tienda gracias a la ayuda del Ayuntamiento de la localidad que le ha proporcionado un nuevo espacio para que pueda seguir ejerciendo su actividad en un local más amplio y acondicionado debidamente. El antiguo negocio que tenía arrendado a duras penas reunía condiciones.

"Hasta ahora la tienda estaba en los bajos de una casa muy antigua que ha dado algún que otro susto por el estado de la estructura, por lo que decidimos ayudarle y facilitarle este local que no se utilizaba y que hemos pintado y preparado para ubicarla aquí", explica el alcalde de la localidad, Miguel Pinilla.

"Los ayuntamientos debemos buscar fórmulas que eviten que cada vez nos quedemos con menos servicios, ahora hubiese sido la tienda donde se venden productos de limpieza, carne, legumbres leche y otros artículos de necesidad. Ypoco a poco serán otros", continúa el regidor. Se refiere escuela. que temen que pueda cerrar a corto plazo ante la falta de nuevas matrículas.

“Hace 30 años que tengo la tienda en la que vendo un poco de todo, y lo que no tengo me lo encargan y lo traigo, el local en el que he estado hasta ahora era muy pequeño y dividido en dos habitaciones, lo tenía todo muy apretado y tenía los inconvenientes de ser una casa con muchos años, procuraba tenerlo lo mejor posible, pero cada día se hacía más complicado", explica esta sestricana de 48 años. Madre de tres hijos afirma que tiene claro que quiere seguir viviendo en su pueblo prestando este servicio. "Los que somos de pueblo sabemos de la importancia de nuestras raíces y yo me considero fuertemente enraizada al mío", afirma con rotundidad.

"Estar a las duras y las maduras"

Durante toda la pandemia, sobre todo durante los meses de confinamiento domiciliario, las tiendas de comestibles han estado "a las duras y las maduras, y creo que eso los vecinos lo han notado", comenta la tendera sestricana. Recuerda los días en los que no se podía salir de la localidad y era el único establecimiento que había para poder comprar lo necesario y al que se quedaba en casa se lo llevaba a su domicilio.

Ahora la afluencia a su establecimiento ha vuelto a la tónica habitual con una media de entre cinco y diez clientes diarios, principalmente de avanzada edad. Y es que una gran parte de la población que reside en esta localidad es mayor, por lo que desplazarse hasta otra localidad de gran tamaño es un inconveniente.

A Yolanda Pinilla además de su pueblo le gusta su trabajo y el trato con la gente. Reconoce que este tipo de establecimientos en el medio rural dan para ganarse "un sueldo para vivir". Agradece la ayuda del Consistorio sin la cual considera que hubiese sido complicada la supervivencia.

El traslado a la nueva ubicación ha sido bien recibida por los vecinos y durante toda esta semana ha sido el comentario del pueblo. Además, tampoco han faltado los curiosos que se han acercado hasta el establecimiento para valorar de forma positiva el resultado. "Ya era hora de que tuviéramos una tienda así", comentaba un grupo de jubilados en la terraza del bar de al lado.

La inquilina abonará un alquiler simbólico, adelanta el regidor de la localidad, que considera que no se puede buscar la rentabilidad sino preservar este servicio básico para los vecinos y al mismo tiempo que la persona que lo regenta siga teniendo trabajo.

El local que ocupa ahora la tienda del pueblo, casualmente enfrente del antiguo, era hasta ahora la sede de asociación de mayores que llevaban meses sin utilizarlo como consecuencia de la pandemia . El colectivo se trasladará al nuevo edificio de servicios múltiples que se proyecta poner en servicio en breve.