¿Por qué aparecen colillas rodeadas con tiza en Zaragoza?

Quienes paseaban la semana pasada por los alrededores de la estación de Goya y Gran Vía se toparon con una llamativa imagen.

Colillas amontonadas junto a alcorques y papeleras o esparcidas por el suelo y rodeadas con coloridos círculos de tiza. La estampa, que buscaba concienciar sobre las consecuencias de tirar los restos de los cigarros al suelo, fue obra del movimiento ciudadano ‘La tiza de la vergüenza’, que actúa desde hace aproximadamente cinco meses en la capital aragonesa.

Iñaki Chicharro, afincado Zaragoza desde hace tres años, es el embajador de este colectivo en España. “Actualmente, somos unas diez personas activas, aunque últimamente nos está escribiendo bastante gente interesada en formar parte del grupo y las redes”, explica.

‘La tiza de la vergüenza’ es un movimiento a nivel global originado en Polonia e impulsado por Mikel Garau y Patrick Perrigue. Ha llegado también a países como Alemania y la India. En España, cuenta con comunidades en Barcelona, Gerona, Madrid o León, aunque la de Zaragoza es la que más despunta. “Somos los más cañeros”, dice Chicharro.

Una de las actuaciones de 'la tiza de la vergüenza'. Heraldo

Antes que ‘La tiza de la vergüenza’ llegó a Zaragoza ‘No más colillas en el suelo’, un movimiento del que Chicharro también es embajador a nivel local. Este grupo se dedicaba más bien a la recogida de colillas, pero pronto se dio cuenta de que las acciones con tiza llamaban más la atención de los viandantes. El objetivo de marcar cada colilla no es otro que visibilizar la cantidad de ellas que se amontonan en la vía pública. En ocasiones, a los círculos los acompañan mensajes como ‘Soy un árbol, no tu cenicero’, ‘El árbol no es una papelera’ o ‘Stop colillas Zaragoza’.

Tal y como recuerda el embajador de este movimiento, las colillas son residuos tóxicos que dañan gravemente al medioambiente. Contienen plástico, nicotina y otras sustancias perjudiciales para el planeta. “Una colilla es capaz de contaminar 50 litros de agua dulce”, señala. Además de contaminar el agua de ríos y mares, son la causa de muchos incendios y ensucian las ciudades. “Son el residuo sólido más común”, añade Chicharro.

El grupo ya ha llevado a cabo acciones de concienciación en zonas de Valdefierro, San José, Delicias y parques como el de La Granja, y están preparando nuevas actuaciones. Y es que, según dicen, ningún barrio se libra de esta fea costumbre de los fumadores. “Hay una acción prevista para el 29 de mayo que se quiere hacer de manera simultánea en todos los lugares en los que el movimiento tiene presencia”, cuenta.

'La tiza de la vergüenza' lleva varios meses actuando en Zaragoza. Heraldo

“La tiza tarda dos días en irse. Las colillas permanecen diez años”

Preguntado por la aceptación de sus acciones a pie de calle, Chicharro reconoce estar sorprendido con la buena acogida por parte de los ciudadanos. “La mayoría nos felicita, nos da las gracias, nos pregunta…”, afirma. Aunque siempre hay alguna excepción: “Algunos se molestan. Me han llegado a decir que las colillas son abono para el campo”. También hay quienes afean al colectivo que pinten en el suelo, aunque sus integrantes lo tienen claro: “La tiza tarda dos días en irse. Las colillas permanecen hasta diez años”.

Otro de los objetivos del movimiento es instar a las administraciones a que tomen medidas encaminadas a reducir este tipo de residuos. Algo que ya ha ocurrido en Zaragoza con el reciente lanzamiento de la campaña ‘Zaragoza no es un cenicero’. “Nos ha parecido una de las más potentes que se han hecho a nivel nacional, al menos, que sepamos”, reconoce Chicharro, que adelanta que incluso están estudiando fórmulas de colaboración para realizar alguna acción conjunta.

Tal y como explicaron desde el consistorio en una nota de prensa, las colillas representan el 40% de los residuos que se recogen en la calle por parte de los servicios de limpieza. Además, aseguraron que próximamente las papeleras de la cuidad llevarán incorporado un cenicero y que todas las mesas de los veladores deberán tener disponible un recipiente para que los fumadores no tiren sus cigarros al suelo.