¿Cuáles son las calles más largas de Zaragoza?

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, visitó hace pocos días las obras de prolongación de Tenor Fleta. Los trabajos avanzan a buen ritmo y está previsto que la nueva conexión con la Z-30 se complete a principios de 2022, tras años y años de reclamaciones vecinales y de tener una de las arterias principales de la ciudad con un fin abrupto y sin salida.

Serrano dijo que, tras las obras sobre el cajón ferroviario, la capital aragonesa ganaría la avenida más larga de la ciudad y es una verdad sólo a medias pues hay calles en Zaragoza con muchos más metros de longitud que Tenor Fleta. Cuando las obras de prolongación para conectar con Ronda Hispanidad concluyan, a sus 1.169 metros reconocidos habrá que sumar otros 725 que transcurren sobre el actual cajón ferroviario, esto es, Tenor Fleta tendrá 1.894 metros, más o menos los mismos que la avenida de Navarra o de Madrid o Alcalde Caballero.

Echando un ojo a los planos de Zaragoza se comprueba fácilmente cómo las vías más largas de la ciudad se encuentran a las afueras, sobre todo, en lo que fueron antiguas carreteras nacionales o cicatrices ferroviarias hoy deglutidas por la expansión inmobiliaria e integradas ya en el entramado urbano. Es el caso de la avenida de Cataluña, que también tiene planes para su reconversión, pero en la que no acaban de darse sino pequeños lavados de cara por tramos. Todo depende de cómo se quiera medir la avenida y si se incluyen o no sus rotondas e intersecciones, pero la de Cataluña se extiende a lo largo de casi tres kilómetros (2.850 metros). A diez minutos del centro de la ciudad, aún hay tramos (la ex N-II, del Tercer Cinturón a las vías del ferrocarril) con aceras de dudosa consistencia y con postes eléctricos descuidados.

¿Cómo son las calles de Zaragoza?

En sus diversos proyectos de reforma se ha tenido como inspiración el cambio que sufrió Vía Hispanidad allá por 2004 cuando -tras meses de obras y expropiaciones- se convirtió en un vial urbano más y que, de hecho, podría obtener la medalla de ser la calle más larga de la ciudad: son 3.790 de avenida avenida. “Vía Hispanidad deja de ser una carretera y se transforma en un paseo ajardinado de más de tres kilómetros”, escribía el HERALDO en su inauguración, en la que los políticos alababan su “comodidad” y su aspecto “más grato y humano”. “Todo está estudiado hasta el mínimo detalle para borrar el aspecto carretero, reflejo del desarrollo industrial del siglo XIX, y convertirla en un espacio urbano, humanizado, en el que puedan convivir los vehículos y los peatones”, afirmaban los entonces concejales Ricardo Berdié y Lola Campos.

Lo que entonces no se preveía es que fuera también la vía zaragozana que más accidentes concentra y, más o menos, se suele dar un choque al día en sus calzadas. En este oscuro ranquin de siniestralidad le sigue de cerca el Camino de las Torres (con sus también generosos 2.400 metros) y un poco más rezagado el paseo de Echegaray y Caballero, que muchos dirían que es la calle más larga de la ciudad pero se queda en 3.110 metros. ¿Otras mediciones que pudiera resultar curioso mencionar? Duquesa Villahermosa es más pequeña de lo que pudiera parecer (1.520 metros) pero, claro, viene adosada a Gómez Laguna, que tiene la friolera de 3.445 metros de longitud. Más discreta es la avenida de la Almozara (1.200) o Miguel Servet, que roza los dos kilómetros y medio.

Sobre el tema de escalímetros, niveles y otras herramientas topográficas cabría cierta discusión con calles que son un pequeño laberinto o una suerte de rebullo. Es lo que sucede con la avenida de la Ilustración que, en función de cómo se contemple, se dobla sobre sí misma y presta su nombre a un buen montón de calles interiores de Montecanal. También podría admitirse la cuita de si el Anillo Verde es una calle o no, pues son más de 3.000 los metros de paseo que suelen llenarse de viandantes y ciclistas ahora que parece que asoma el buen tiempo. La zona más transitada, el corredor junto a Oliver y Valdefierro (antiguo trazado del ferrocarril de Caminreal), alcanza los 2,6 kilómetros, pero si se tiene en cuenta toda su estructura se superan los 30.

La generosa avenida de Gómez Laguna supera los tres kilómetros. Oliver Duch

Cabe también mencionar que antaño se decía -y no sin razón- que era el Coso la calle más larga de la ciudad, pero -claro- entonces se consideraba ciudad consolidada apenas el trazado de la antigua urbe romana. En los años 50, en un reportaje de la revista ‘Blanco y Negro’, el periodista Miguel Logroño dedica a Zaragoza un capítulo al Coso que titula 'Biografía de una calle a través de dos mil años' y que empieza diciendo: "El Coso ostenta el título de ser la calle más larga de Zaragoza. No de la mitológica ciudad que dicen levantó Túbal ciento cuarenta y cuatro años después del Diluvio, ni del muy real poblado ibérico que llevó el nombre de Salduie, sino de la colonia caesaraugustana establecida a orillas del Ebro en el 24 antes de Cristo". Hoy por hoy, el Coso, desde la zona de la Audiencia hasta Tenerías no supera los 1,2 kilómetros, que no son nada desdeñables pero que la sitúan lejos del podio.

Por cierto, ¿se sabe cuál es la calle más larga de España? Echando un vistazo a estas postales de Barcelona que muestra la Diagonal desde el aire parece que hay poca discusión. De hecho, entre las 20 calles más largas del país 14 están en la Ciudad Condal. La palma se la lleva la Gran Vía de las Cortes Catalanas, que de un extremo al otro supera los 13 kilómetros y roza los 700 portales. La calle llega hasta el límite (y se adentra) de Hospitalet de Llobregat y de San Adrián de Besós, el barrio donde se hizo aquello del Fórum. En Madrid, por descontado, destaca la calle de Alcalá con sus diez kilómetros justos y, por otro lado, hay numerosas localidades de costa en las que todo el paseo marítimo es considerado una suerte de calle central. Solo así se explica que en La Manga del Mar Menor su Gran Vía tenga unos 19 kilómetros.