Condenado por abusar de una amiga ante la cámara de un taxi en las Fiestas del Pilar

No tendrá que cumplir 3 años de cárcel, como pedía la acusación particular, pero deberá abonar una multa de 3.000 euros y arrastrará antecedentes por abusos sexuales. Porque ese es el delito que el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza atribuye a Alex Daniel A. H. por aprovecharse de una amiga que había bebido y estaba medio dormida. Los hechos se produjeron durante las Fiestas del Pilar de 2019, cuando acusado y víctima regresaban juntos a casa en taxi desde el recinto ferial de Valdespartera. No lo hicieron solos, sino acompañados por el novio de la joven. Pero este se sentó en el asiento del copiloto y no se enteró de lo ocurrido hasta que el condenado se apeó del vehículo y a la chica le sobrevino una crisis nerviosa.

La magistrada da plena credibilidad al relato de la denunciante, en la que no aprecia ningún motivo espurio para incriminar a a su amigo, ya que ni siquiera exigió una indemnización. Pero existe otra prueba que apuntala la versión de la chica: la cámara de seguridad que tenía instalada el taxi y cuya grabación fue puesta a disposición de la Policía Nacional.

Como explica ahora el fallo, en las imágenes se aprecia cómo la víctima se queda medio dormida y apoya su cabeza sobre el chico, que se aprovechó de la situación para cogerle la mano y aproximarla a sus propios genitales. En el vídeo se observa también «perfectamente» cómo, acto seguido, comienza a tocarle los pechos por encima de la ropa, «vigilando en todo momento» al taxista y al novio de la joven. En un momento dado, el acusado llegó a separar las piernas de su amiga para introducir la mano en su entrepierna.

Por su condición de estudiante sin recursos, la juez le impone la multa en su grado casi mínimo, pero le obliga a sufragar las costas, incluidas las de la acusación, a cargo de Marco Antonio Navarro, por su «utilidad procesal» para aclarar lo sucedido.