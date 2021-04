80 gatos, 95 viviendas y una obra millonaria

Una inversión de 12 millones de euros. Y alrededor de 80 felinos que residen en una parcela junto a donde se harán las futuras obras de urbanización. Los depósitos del parque Pignatelli se convirtieron hace años en el hogar de una de las colonias de gatos más antiguas y grandes de Zaragoza, y que ahora podría tener que ser reubicada para acometer los trabajos de urbanización del entorno, que supondrán la ampliación de las zonas verdes y la construcción de 65 viviendas libres y 30 protegidas.

Así lo explican desde el Ayuntamiento de Zaragoza. A falta de los informes definitivos, ya adelantan que la opción mas "adecuada" para los animales parece ser el traslado. Y ya han encontrado una nueva ubicación, una parcela todavía por construir denominada 'El Guano', en Pinares de Venecia, que comenzará a ser vallada de forma "inminente". Pero este emplazamiento no convence a todos por igual.

Los voluntarios que trabajan con los felinos quieren que permanezcan en su hogar. Explican que la mayoría tienen entre 8 y 12 años y muchos están enfermos y necesitan medicación, que ellos les proporcionan. La responsable de esta colonia, Ana de los Arcos, cree que exponerlos a un cambio de residencia les abocaría a una "muerte segura" porque no son como los gatos callejeros, sino que viven protegidos en una suerte de refugio. "Lo que queremos es que reubiquen a los gatos en una zona vallada dentro del mismo parque para que no tengan acceso a las obras, ¿por qué no se pueden quedar?", cuestiona la cuidadora.

También desde el grupo municipal de Podemos-Equo consideran que lo "más acertado" sería integrar la colonia dentro del parque y "hacer compatible la coexistencia de ambos proyectos", aunque instan en cualquier caso a "trabajar desde ya en una solución". Algo que están haciendo desde el gobierno PP-Cs. Según explica el concejal de Protección Animal, Javier Rodrigo, se ha remitido un expediente a Urbanismo y actualmente se está estudiando la posibilidad de mantenerlos allí, pero parece que "va a ser complicado". No obstante, incide en que en cuanto se tome una solución definitiva se informará a los voluntarios.

Por ahora, parece que lo que indican las consultas hechas a veterinarios y expertos es que las obras "generarían muchas molestias a la propia colonia". Ya se vivió una experiencia similar, recuerda Rodrigo, con los animales que residían en la antigua fábrica de Giesa. "Hubo que trasladarlos a Casetas, y ahora están felices y viviendo en mejores condiciones que antes", asegura.

La parcela 'El Guano' se encuentra entre el cementerio de Torrero y el circuito de BMX Pinares de Venecia y también se quiere trasladar allí a otras colonias que sean problemáticas o generen quejas ciudadanas.