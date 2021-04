Todo listo para vacunar contra la covid en el Museo del Fuego de Zaragoza

Primero fueron los centros cívicos, posteriormente la parroquia del Carmen y el centro de formación del Colegio de Médicos y ahora, el Museo del Fuego. Zaragoza va ganando espacios de inmunización a la espera de los grandes ‘escenarios’ que acogerán la vacunación masiva. El Gobierno aragonés cuenta con el Palacio de Congresos de la Expo, el Casino Mercantil, el polideportivo del Campus San Francisco y la carpa del Clínico. Para ver imágenes como las del Wanda Metropolitano en la Comunidad de Madrid, no obstante, habrá que seguir esperando, ya que la DGA no tiene previsto recurrir a estas infraestructuras hasta que no cuente con más dosis -unas 100.000 a la semana- y las farmacéuticas garanticen un suministro "estable".

En el Museo del Fuego está ya todo listo para administrar las primeras dosis a partir de mañana. Serán de Astrazeneca y estarán centradas en personas de entre 63 y 65 años, aunque, según explicaron desde el Ayuntamiento de Zaragoza, habrá días en los que se pondrán otras marcas.

Este espacio, ubicado en el antiguo convento de Mínimos de la Victoria, prestará apoyo al centro de salud Puerta del Carmen.

Este sábado ya lucía la señalización que marcará el recorrido a seguir, con adhesivos en suelo y puertas. También se han colocado las sillas en las que los vacunados tendrán que esperar los 15 minutos de rigor antes de marcharse a casa para comprobar que no registran efectos adversos de gravedad.

Solo en esta semana podrían pasar por el Museo del Fuego cerca de mil personas, a razón de 250 al día, si bien todo dependerá, según matizaron desde el Consistorio zaragozano, de las necesidades del centro de salud y los viales que se suministren. El acceso, recordaron, se producirá por una puerta lateral situada en la plaza de José María Forqué, mientras que la salida se hará por la calle de Ramón Pignatelli.

Hasta el momento, según los últimos datos del Departamento de Sanidad, se han inoculado en Aragón 314.698 dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y Astrazeneca. La mayoría, a profesionales de atención especializada (44.873), usuarios de residencias (35.823) y trabajadores sociosanitarios (29.544). Actualmente son 103.750 las personas que tienen las dos necesarias para generar inmunidad frente a la covid-19.