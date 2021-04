Calatayud, escenario de un concierto retransmitido por Internet

El casco histórico de Calatayud, y más concretamente la calle Baltasar Gracián, es el escenario que han elegido Luke Winslow King y Roberto Luti, artistas integrados en el colectivo global Playing for Change, para volver a transmitir su música al público después de un año de parón. Será a través de una actuación en directo, titulada "United: Live in Spain", que fue grabada a finales de marzo en esta céntrica vía y que se retransmitirá este sábado, a partir de las 21.00 a través de Youtube y Facebook (https://fb.me/e/JocRcoRG). Los organizadores dan la posibilidad de realizar una donación que ronda los 17 euros.

"La gente encontrará música original, mezcla de folk con el blues. Una experiencia bonita y con auténtico sabor americano", confiesa Winslow mezclando el inglés y el español. "Queremos hacer llegar una actuación enérgica para celebrar la llegada de un renacimiento de la música en directo", defiende el guitarrista y cantautor, natural de Míchigan y embebido de la multicultural Nueva Orleans. Sobre la elección de Calatayud como escenario para este regreso, el músico explica que "llevo un año viviendo en Calatayud y es una experiencia que amo. Es una ciudad preciosa y quiero compartir parte de lo que me ha dado".

Luke Winslow, en las calles de Calatayud. JMACIPE

Fruto de esta estancia en las orillas del Jalón que ha coincidido con la expansión de la pandemia, Winslow ha dado forma a una canción en cuyo título y letra el nombre de la ciudad está presente: Spring in Calatayud. "Mi novia trabaja desde hace tiempo en una empresa de aquí y he ido conociendo la cultura, la arquitectura y los paisajes de la zona. He pasado tiempo en la sierra de Armantes, por ejemplo, y creo que la ciudad tiene mucho que enseñar al mundo, muchas cosas por descubrir", sostiene. En este sentido explica que "quiero utilizar mi música para mostrar todo eso que tiene y el respeto por este lugar que me ha dado tanto y en el que tanto apoyo he recibido", confiesa.

Así, recuerda que el evento es factible que lo sigan personas desde varios puntos del planeta: "Playing for change tiene un alcance de millones de personas y seguro que lo verán desde Estados Unidos, puntos de Europa, Brasil, Australia o África", reconoce. A su lado estará Roberto Luti, con quien comparte una trayectoria sobre los escenarios que ronda los 12 años. "Volvemos al escenario con ánimos renovados, nueva música y sintiéndonos privilegiados de tomar parte de nuevo en la música en directo", reconoce.

Asimismo, Winslow agradece la acogida a todo el equipo que ha participado en la grabación por parte de Jaime Millán, responsable del hotel El Pilar: "Ha hecho posible que grabemos en esta calle y nos ha ayudado mucho a todos. Si lo hemos conseguido hacer es en parte por él".