Preocupación en Tauste por el recorte de fisioterapia en el centro de salud

El recorte del servicio de fisioterapia en el centro de salud de Tauste preocupa a médicos y pacientes. El Consejo de Salud ha transmitido su protesta a la gerencia del sector III de Zaragoza ante la supresión de uno de los dos días a la semana con que se había contado hasta ahora. La reducción desde principios de marzo coincide justo cuando se había solicitado la posibilidad de ampliar los días de consulta, pasando de dos a tres por semana.

"Cuál fue la sorpresa que, sin previo aviso por parte de la gerencia, no solo no se aumentaban los días de consulta, sino que suprimían uno, quedando solo el de los viernes. De inmediato remitimos carta a la gerencia del sector III de Zaragoza quejándonos de tal decisión", explica la presidenta del Consejo de Salud y Coordinadora de Enfermería, Mari Carmen Lorente. Actualmente están a la espera de, cuando menos , recuperar los dos días de consulta iniciales.

También desde el Ayuntamiento de Tauste han transmitido su preocupación a la gerencia del sector III, al que ha solicitado el refuerzo del servicio para atender la creciente demanda existente.

El centro de salud de Tauste atiende a una población que supera los 8.000 habitantes distribuidos en los núcleos de Tauste, los barrios rurales de Sancho Abarca y Santa Engracia así como las poblaciones de Pradilla y Novillas. "Sabemos que centros con una población similar cuentan con una oferta mayor", comenta Lorente.

El recorte del servicio de fisioterapia supondrá incrementar la demora existente. "La demanda es muy grande y no se puede atender con un solo día a la semana. Cuando el médico de familia te envía al fisio, si no se puede ofertar aquí en el centro, hay que acudir a un servicio privado. Está bien acudir a gabinetes privados, pero no porque no te puedan atender en un servicio público", apunta. El Consejo de Salud considera que con la oferta actual no es posible atender adecuadamente a todos los pacientes. "Supondría ver una sola vez al mes a los pacientes. Nosotros habíamos solicitado que la atención fuera tres días a la semana porque consideramos que los tratamientos fisioterápicos de movilizaciones precisan de una continuidad y una frecuencia adecuadas", apunta.