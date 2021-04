Arranca este martes un ciclo en los Palafox con la filmografía de David Fincher

Cines Palafox organiza este mes de abril un ciclo dedicado a la filmografía de David Fincher que comienza este martes con la adaptación de la novela 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres', para ampliar la programación de estrenos, con pases únicos de títulos de reestreno.

Tras el éxito de ciclos de otros cineastas como el de Wong Kar-Wai, Akira Kurosawa o Paolo Sorrentino, la compañía continúa con su apuesta por programas dedicados a directores relevantes del cine, y en este caso, organiza su ciclo más ambicioso con once películas de David Fincher en V.O.S.E. los martes, jueves y domingos en la Sala 4.

La última película de Fincher, 'Mank', es la gran favorita de los Oscar, con 10 candidaturas incluida la de mejor película y director; también contó con 6 nominaciones en los Globos de Oro, entre ellas a mejor película drama y director; y con otras seis en los Premios BAFTA.

'Mank" es un biopic sobre Herman Mankiewicz, guionista de 'Ciudadano Kane', que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada en 1941.

El director y productor estadounidense de cine y televisión, que se hizo famoso por sus vídeos musicales, ha recibido numerosos reconocimientos por sus películas a lo largo del tiempo, entre los que destacan sus candidaturas al Óscar a mejor director por 'El curioso caso de Benjamin Button' (2008) y 'La red social' (2010), largometraje por el que también ganó el Globo de Oro al mejor director y el Premio BAFTA a la mejor dirección.

Fincher también es conocido por haber dirigido la película de terror y ciencia ficción 'Alien 3' en su debut como director y los thrillers psicológicos 'Seven' (1995), 'El club de la lucha' (1999), 'Perdida' (2014), 'Zodiac' (2007) y 'Millennium: los hombres que no amaban a las mujeres' (2011), entre otras.

Tras 'Millennium: los hombres que no amaban a las mujeres', se proyectarán 'Alien 3 Assembly Cut' (una versión con distinto montaje a la original) el 8 de abril; 'The game' el domingo 11; 'La habitación del pánico' el día 13; 'Pérdida' en 4K el 15 de abril; 'Zodiac' en 35mm., el formato original de grabación, el domingo 18; 'El curioso caso de Benjamin Button' el martes 20; 'Seven' el jueves 22; 'Mank' en 4K el domingo 25; 'El club de la lucha' el martes 27 de abril; y 'La red social' el jueves 29 de abril.