El pueblo aragonés con 62 vecinos en el que se matricularon 318 vehículos en 2020

Ya es un clásico. Retascón, la localidad zaragozana perteneciente a la comarca Campo de Daroca, vuelve a aparecer un año más como uno de los "paraísos fiscales" automovilísticos de España. Y es que tal y como se detalla en el Estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil, elaborado por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), hay 25 ayuntamientos en el conjunto del país en los que el número de vehículos de nueva matriculación supera el número de habitantes censados.

Concretamente, durante 2020, en esta localidad zaragozana, que cuenta con 62 vecinos censados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se matricularon 318 vehículos. Es decir que a cada retasconero le corresponderían más de cinco automóviles.

Pero este desfase tiene explicación: las "grandes" diferencias de fiscalidad que existen entre los municipios españoles respecto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Este impuesto, como explican desde AEA, "se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos, y del peso y del número de asientos, en el caso, respectivamente, de los camiones y autobuses de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de Navarra y País Vasco". Sin embargo, la ley "permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, o aplicar bonificaciones de hasta el 75%".

Así, por un vehículo que superase los 20 caballos fiscales (el máximo de esta clasificación) y por el que en Zaragoza capital se pagaría 224 euros; en la ciudad de Huesca, 212,8 euros; y en Teruel, 210,76 euros; en Retascón se abonarían 28 euros. Un bajo importe fruto de aplicar una bonificación del 75% sobre ese tributo y el mismo que se paga en el resto de localidades españolas donde los coches de nueva matriculación superan a los vecinos.

"Esto permite a las empresas de renting o alquiler de coches concentrar la matriculación de sus flotas en municipios sin apenas habitantes y con un favorable tratamiento fiscal", aseguran desde AEA. Y es que, como bien se ha anunciado, el municipio zaragozano no es el único que aplica esta bonificación del 75%: en el caso de la localidad madrileña de Las Rozas de Puerto Real, con 555 habitantes, durante el pasado año se matricularon 20.510 vehículos. Es decir, 36 vehículos por habitante.

"Una fuente de ingresos"

Aplicar la máxima bonificación posible sobre este impuesto y, así, atraer la matriculación de vehículos es, tal y como explica Ana Isabel Montejano, alcaldesa de Retascón, "una fuente de ingresos". "Y, aunque no es un dineral, ayuda. Por ejemplo, gracias a estos hemos pasado, esta misma semana, a tener una línea de internet de 30 megas libre para todo el pueblo", explica la misma. "Aquí no ha llegado la fibra óptica, a pesar de estar situados a tan apenas unos pocos kilómetros de Daroca. Por eso, haber conseguido esto, aunque sea insuficiente, ayuda".

"Y es que el no tener una buena cobertura de internet ha provocado que, por ejemplo, en esta época no se hayan podido instalar en el pueblo teletrabajadores o incluso que los hijos de algún vecino no puedan venir los fines de semana porque no pueden seguir con sus tareas desde aquí", anota Montejano. "Así que aunque esperamos que pronto llegue la fibra con esto esperamos que la vida de nuestros vecinos mejore y, por ejemplo, puedan usar internet para tareas básicas".